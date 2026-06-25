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Participación. Jornada de actividades recreativas y rítmicas en Palpalá para personas con discapacidad

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Jornada de actividades recreativas y rítmicas en Palpalá para personas con discapacidad

Con la participación de cerca de 90 jóvenes y adultos, la propuesta promovió la inclusión, la recreación y el fortalecimiento de vínculos a través de actividades deportivas, recreativas y de expresión corporal.

En el marco de las políticas provinciales de discapacidad, se realizó en Palpalá una jornada de actividades recreativas y rítmicas destinada a personas con discapacidad. La actividad fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, a través del Coordinación de Calidad de Vida mediante el Centro Deportivo, Social y Cultural y en articulación con el Centro de Día «Oscar López», dependiente de la Municipalidad de Palpalá.

La actividad se desarrolló en el Estadio Olímpico de Palpalá y reunió alrededor de 90 jóvenes y adultos, junto a instituciones que trabajan en el abordaje de la discapacidad. La propuesta incluyó actividades deportivas, dinámicas recreativas y baile, en un espacio pensado para el encuentro, la expresión y el fortalecimiento de vínculos.

Eugenia Arroyo, coordinadora del Centro Deportivo, Social y Cultural, destacó el sentido de la iniciativa: «Estas jornadas nos permiten seguir construyendo espacios donde cada persona con discapacidad pueda disfrutar, expresarse y compartir con otros desde el juego, el movimiento y la alegría”

En tanto, Josefina Antequera, coordinadora del Centro de Día «Oscar López», expresó: «Estamos contentos de recibir al centro dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y es un placer haber trabajado en conjunto en beneficio de los jóvenes y adultos con discapacidad».

La jornada se enmarca en una línea de trabajo conjunto entre Provincia y Municipio orientada a multiplicar este tipo de propuestas en distintos puntos de Jujuy, con el objetivo de seguir ampliando los espacios de garantía de derechos, inclusión, recreación y encuentro para las personas con discapacidad.

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