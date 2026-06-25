Noticias de Jujuy

Propuesta cultural. Se viene la XVII edición del Festival de la Sal en la Quebrada

Jujuy
Imagen ilustrativa

El evento se realizará el 4 de julio, a partir de las 9:00, en San Miguel de Colorado, departamento de Tumbaya, organizado por la Comunidad del Pueblo Kolla del lugar.

El próximo 4 de julio, a partir de las 9:00, la comunidad de San Miguel de Colorado, en el departamento Tumbaya, llevará adelante la XVII edición del Festival de la Sal, una propuesta que pone en valor la cultura, las tradiciones y el trabajo de las familias salineras de la región.

Organizado por la Comunidad del Pueblo Kolla de San Miguel de Colorado, el festival tiene como objetivo compartir, aprender y celebrar junto a las familias salineras, promoviendo la preservación del patrimonio cultural de las Salinas Grandes y la revalorización de la actividad salinera.

La celebración también busca fortalecer la identidad de las comunidades y el vínculo con la Pachamama, reconociendo el esfuerzo de quienes, generación tras generación, mantienen viva esta actividad ancestral.

La jornada incluirá música en vivo, danzas tradicionales, feria de artesanos y productores locales, comidas regionales y el tradicional ritual de agradecimiento a la Pachamama, además de diversas propuestas culturales abiertas a la comunidad.

También podría interesarte
Jujuy

La Comisión de Educación analizó planteos de docentes de Sociología sobre la…

Jujuy

El intendente “Chuli” Jorge presentó la agenda de Vacaciones de Invierno en la ciudad

Jujuy

Inscriben para los Juegos Deportivos Forja 2026

Jujuy

La Municipalidad acompañó la conmemoración del Día de la Independencia de Croacia con…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.