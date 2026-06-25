Propuesta cultural. Se viene la XVII edición del Festival de la Sal en la Quebrada

El evento se realizará el 4 de julio, a partir de las 9:00, en San Miguel de Colorado, departamento de Tumbaya, organizado por la Comunidad del Pueblo Kolla del lugar.

El próximo 4 de julio, a partir de las 9:00, la comunidad de San Miguel de Colorado, en el departamento Tumbaya, llevará adelante la XVII edición del Festival de la Sal, una propuesta que pone en valor la cultura, las tradiciones y el trabajo de las familias salineras de la región.

Organizado por la Comunidad del Pueblo Kolla de San Miguel de Colorado, el festival tiene como objetivo compartir, aprender y celebrar junto a las familias salineras, promoviendo la preservación del patrimonio cultural de las Salinas Grandes y la revalorización de la actividad salinera.

La celebración también busca fortalecer la identidad de las comunidades y el vínculo con la Pachamama, reconociendo el esfuerzo de quienes, generación tras generación, mantienen viva esta actividad ancestral.

La jornada incluirá música en vivo, danzas tradicionales, feria de artesanos y productores locales, comidas regionales y el tradicional ritual de agradecimiento a la Pachamama, además de diversas propuestas culturales abiertas a la comunidad.