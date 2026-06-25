Reconocimiento institucional . Analizan la creación de un Registro Provincial de Iglesias en Jujuy

El gobernador Carlos Sadir mantuvo un encuentro con autoridades de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina para analizar una iniciativa orientada al reconocimiento institucional de las entidades religiosas en Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir recibió a Christian Hooft, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), con quien analizó la posibilidad de crear un Registro Provincial de Iglesias, Confesiones, Comunidades y Entidades Religiosas. La iniciativa apunta a brindar un marco de reconocimiento y acompañamiento a las instituciones religiosas que desarrollan su actividad en la provincia.

Del encuentro también participó Leandro Jacobi, director general de Relaciones Institucionales y Comunidades del Gobierno de Entre Ríos, quien compartió la experiencia de esa provincia en materia de reconocimiento jurídico de las entidades religiosas.

En ese marco, Sadir destacó que la creación de un registro provincial permitirá fortalecer el vínculo entre el Estado y las distintas instituciones religiosas, otorgándoles reconocimiento y acompañamiento en el desarrollo de la importante tarea social, espiritual y comunitaria que realizan en todo el territorio jujeño.

Por su parte, Hooft explicó que la propuesta busca adecuar el reconocimiento legal de las iglesias a la figura prevista por el Código Civil para las entidades religiosas. En ese sentido, señaló que varias provincias ya avanzaron en ese proceso y valoró la predisposición del Gobierno de Jujuy para analizar una herramienta similar.

Asimismo, destacó que en la provincia funcionan más de 500 iglesias evangélicas que llevan adelante una amplia labor de contención social, acompañamiento a personas con consumos problemáticos, asistencia a comunidades de pueblos originarios y diversas acciones solidarias.

Finalmente, indicó que la implementación de un registro específico permitirá que las iglesias cuenten con una personería jurídica acorde a su naturaleza institucional, fortaleciendo su seguridad jurídica y favoreciendo un funcionamiento más adecuado a las características propias de las entidades religiosas.