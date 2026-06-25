Reinauguración del Centro Deportivo, Social y Cultural para personas con discapacidad en Libertador General San Martín

El espacio renovado ofrecerá actividades deportivas, recreativas, culturales y social, pensadas para acompañar el desarrollo, la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad de la región.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, y la Municipalidad de Libertador General San Martín dejaron reinaugurado el Centro Deportivo, Social y Cultural destinado a personas con discapacidad, en el marco de las políticas públicas que la provincia impulsa para garantizar inclusión, participación y acceso a derechos en todo el territorio jujeño.

El espacio renovado ofrecerá actividades deportivas, recreativas, culturales y social, pensadas para acompañar el desarrollo, la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad de la región. Funcionará como un punto de encuentro permanente para usuarios, familias e instituciones que trabajan en el abordaje de la discapacidad en el departamento de Ledesma.

La puesta en valor es resultado del trabajo articulado entre Provincia y Municipio, una línea de gestión que el Ministerio de Desarrollo Humano viene sosteniendo para fortalecer dispositivos territoriales y descentralizar las propuestas de inclusión, llevándolas a más localidades de Jujuy.

La ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, destacó que se trata de “un paso concreto en la construcción de una provincia más inclusiva, donde cada persona con discapacidad cuente con espacios reales de participación, expresión y desarrollo, cerca de su comunidad y junto a su familia”.

En esa línea, la ministra remarcó el sentido de la iniciativa: “Esta actividad, coordinada con el Municipio de Libertador General San Martín, tiene como objetivo brindar a las personas con discapacidad un espacio donde puedan tener contención y también desarrollar todas sus capacidades. La inclusión no es solamente una palabra, sino también acciones concretas que se van construyendo día a día. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y el Estado vamos a estar siempre presentes para buscar el desarrollo integral de las personas”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano del Municipio de Libertador General San Martín, Sandra Ríos, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó la importancia de generar estos espacios: “dejamos reinaugurado el Centro Deportivo, Social y Cultural que funcionará en la ECA (Escuela de Configuración de Apoyo) Municipal Sagrado Corazón de Jesús”. Estamos muy contentos de poder generar estos espacios para las personas. Quiero agradecer al Gobierno de la Provincia por pensar en nuestra localidad”.

Además, invitó a la comunidad a sumarse: “A quienes no conocen este centro, los invitamos a participar. Pueden consultar en la Dirección de Discapacidad, donde vamos a brindar todo tipo de asesoramiento sobre los días, los horarios, el funcionamiento y los talleres que se ofrecerán”.

Participaron de la actividad, la secretaria de Desarrollo Integral, Belén García Goyena, la coordinadora de Calidad de Vida, Eugenia Arroyo junto a funcionarios y equipos del municipio.

Con esta reinauguración, Jujuy fortalece la red provincial de centros deportivos, sociales y culturales para personas con discapacidad, reafirmando el compromiso del Estado con la ampliación de derechos, la integración comunitaria y la generación de oportunidades para las personas con discapacidad