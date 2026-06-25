Secretaría de Infraestructura. Avanzan las obras del nuevo puente sobre avenida Snopek en Alto Comedero

Las obras, de inversión 100% provincial, optimizarán la infraestructura para la conectividad entre distintos sectores de Alto Comedero, en una avenida clave.

Las obras de construcción del nuevo puente sobre avenida Snopek, en Alto Comedero, ejecutadas por el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) a través de su Secretaría de Infraestructura, se dan sobre el cauce del arroyo Las Martas, y ampliará los servicios de la avenida, clave en el barrio.

Las tareas se ejecutan de acuerdo a lo previsto, y ahora se encuentran en la etapa de fundaciones y pilares. Se trata de una intervención estratégica para optimizar la conectividad y la circulación en uno de los sectores con mayor crecimiento urbano de la capital jujeña.

El nuevo puente tendrá doble sentido de circulación y un ancho total de 12,40 metros. La estructura contará con una calzada de 7,30 metros para el tránsito seguro de vehículos, banquinas pavimentadas de 0,73 metros a ambos lados y una vereda peatonal de 3 metros de ancho con protección lateral para garantizar condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad.

Durante una visita de inspección, el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic, junto al secretario de Infraestructura, José Suárez, y equipo técnico, verificaron el avance de los trabajos.

En este contexto, Stanic señaló que “la avenida Snopek vincula dos sectores muy importantes de Alto Comedero, por eso tomamos la decisión de finalizar este puente que alguna vez se inició y que, por diferentes circunstancias, no pudo concluirse”. “Una vez que la obra presente un mayor avance, la Municipalidad llevará adelante las tareas de pavimentación necesarias para dar continuidad a esta avenida, consolidando una vía de doble circulación fundamental para el barrio”, sumó.

El ministro también remarcó que “esta obra permitirá una conexión más rápida entre la avenida Forestal y el nuevo puente de la zona de la Asociación Gaucha, facilitando el acceso a puntos de referencia como el Hospital, el complejo deportivo y más”, y que con esta como con otras obras “estamos fortaleciendo la conectividad interna de Alto Comedero para que los vecinos puedan desplazarse dentro del barrio sin necesidad de recurrir a la ruta”.

Por su parte, Suarez detalló que “ la obra ya cuenta con el 40% de avance”. «Y, además de la constitución del nuevo puente, el proyecto contempla la mejora de la pasarela contigua, existente, la incorporación de nueva iluminación y el refuerzo de las defensas sobre el arroyo Las Martas, para mejorar las condiciones de uso y seguridad de quienes transitan por el sector”, informó el secretario de Infraestructura.