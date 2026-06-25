Servicios. Relevamiento en Perico para fortalecer la atención a los afiliados del ISJ

El presidente del ISJ supervisó las tareas que se desarrollan con el objetivo de garantizar una atención eficiente a los afiliados.

El presidente del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), David Arias, visitó la delegación de la obra social provincial en Perico, donde mantuvo reuniones con el personal y supervisó las tareas que se vienen desarrollando para garantizar una atención eficiente a los afiliados.

Durante la recorrida, estuvo acompañado por la gerente administrativa, Cintia Vercellone, con quien evaluó el funcionamiento de los servicios y los procesos implementados en la delegación.

En ese marco, Arias explicó que la visita tuvo como finalidad interiorizarse sobre el trabajo cotidiano que realiza el equipo local, conocer las necesidades del personal y relevar las principales inquietudes y dificultades que atraviesan los afiliados al momento de acceder a las prestaciones.

«Es fundamental estar presentes en cada una de nuestras delegaciones para conocer de primera mano la realidad de los afiliados y acompañar a nuestros equipos de trabajo en la búsqueda permanente de soluciones y mejoras», expresó.

Asimismo, destacó la importancia de mantener un contacto directo con quienes brindan atención diariamente, señalando que «escuchar al personal y comprender los desafíos que enfrentan nos permite fortalecer la gestión y optimizar los servicios que ofrecemos».

Finalmente, valoró el compromiso del equipo de la delegación Perico y ratificó el objetivo de continuar trabajando para mejorar la accesibilidad y la calidad de las prestaciones que brinda el Instituto de Seguros de Jujuy en toda la provincia.