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Acreditación. El jueves 2 de julio comienza el cronograma de pagos en Jujuy

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El jueves 2 de julio comienza el cronograma de pagos en Jujuy

La acreditación de haberes a los trabajadores de la administración pública se extenderá hasta el sábado 4 de julio.

Tesorería de la Provincia de Jujuy informó que el cronograma de pagos a la administración pública iniciará el jueves 2 de julio y se extenderá hasta el sábado 5 de julio.

Los haberes de los trabajadores del Estado provincial correspondientes al mes de junio se abonarán de la siguiente forma:

– Jueves 2 de julio: veteranos de guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario, municipios y Organismos Autárquicos.

– Viernes 3 de julio: administración central, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Humano y Educación Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior.

– Sábado 4 de julio: organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y funcionarios.

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