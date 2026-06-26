Avanzan las obras de pavimento en Alto Comedero a través del sistema de obra mixta

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa ejecutando obras de pavimentación en distintos sectores de Alto Comedero mediante el sistema de obra mixta. En esta oportunidad, los trabajos se desarrollan en barrio Ahoma, donde ya se concretó el 100% de avance sobre calle Plata.

El director de obras públicas de Alto Comedero, Alejandro Genovese, responsable de la obra explicó que se trata de una intervención de tres cuadras realizadas con aporte conjunto entre vecinos y municipio, destacando la importancia de este tipo de trabajos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector.

“Continuamos con obras de pavimento en Alto Comedero a través de la obra mixta. En este caso estamos en calle Plata, donde ya tenemos el 100% de avance de obra”, señaló el funcionario.

Asimismo, adelantó que el municipio seguirá ejecutando nuevas intervenciones bajo esta modalidad en diferentes barrios de la ciudad. Entre ellas, mencionó una próxima obra en barrio ADEP, donde los vecinos aportarán para la ejecución de una cuadra y el municipio realizará la pavimentación de una boca calle.

Además, informó que se está desarrollando la última etapa de pavimentación en el sector B5 y que próximamente comenzarán tareas en las 150 Hectáreas, donde se pavimentarán dos cuadras en el sector del multiespacio que actualmente se encuentra en ejecución.

Desde el municipio destacaron que estas obras representan un beneficio directo para los vecinos, especialmente en épocas de lluvia, cuando la circulación se torna dificultosa. También remarcaron que el pavimento mejora la conectividad y revaloriza las propiedades.

En el caso puntual de calle Plata, la intervención adquiere especial relevancia debido a que por allí circula el transporte urbano y constituye una conexión directa entre barrio Ahoma y el centro de salud del sector, favoreciendo así la accesibilidad y la transitabilidad diaria de los vecinos.

Nota audiovisual: https://youtu.be/tItsa5bEums