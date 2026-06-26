Desde el lunes 29 se otorgarán permisos eventuales para ventas por la Semana de la Dulzura

La Dirección de Espacios Públicos informó que, a partir del lunes 29 de junio, los vendedores de la economía popular podrán gestionar los permisos eventuales para comercializar sus productos entre el 1 y el 7 de julio, en el marco de la Semana de la Dulzura.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Espacios Públicos, dependiente de la Secretaría de Gobierno, comenzará el próximo lunes 29 de junio con la entrega de permisos eventuales destinados a los vendedores de la economía popular que deseen desarrollar su actividad comercial durante la Semana de la Dulzura.

La directora de Espacios Públicos, Alba Ortiz, explicó que esta medida tiene como objetivo ordenar la actividad comercial y garantizar que las ventas se realicen en los espacios habilitados. En ese sentido, recordó que quienes no cuenten con el permiso correspondiente no podrán instalarse para comercializar sus productos.

“Queremos informar con anticipación para que todos los vendedores puedan acercarse a realizar el trámite y contar con la autorización correspondiente para trabajar durante esos días”, expresó la funcionaria.

Los interesados deberán realizar el trámite en las oficinas de la Dirección de Espacios Públicos, ubicadas en el Mercado de Concentración y Abasto, sobre avenida Almirante Brown.

Como requisitos, deberán presentar el libre deuda de infracciones municipales y abonar el canon correspondiente al permiso eventual. Asimismo, quienes comercialicen alimentos deberán contar con el Certificado de Manipulación de Alimentos vigente, requisito indispensable para obtener la autorización.