Dipec. Indicadores del último Censo Nacional: Gobiernos locales

La Dirección Provincial de Estadística y Censos, que depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Jujuy, continúa brindando información respecto a diferentes operativos y análisis de indicadores varios.

Como parte del proceso de modernización digital del Estado, la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC), presenta los indicadores sociodemográficos del último Censo Nacional (CNPHYV-2022), desagregados a nivel gobierno local (VER VIDEO).

Según el régimen municipal vigente, estos pueden categorizarse en 27 municipios y 36 comisiones municipales pertenecientes a la provincia de Jujuy. Dicha información está validada en función de los procesos de gestión y calidad de datos utilizada dentro del Marco Geoestadístico Nacional, esencial para la toma de decisiones.

Mostrar estos indicadores es vital para el diseño de políticas públicas, ya que permiten dimensionar, planificar y evaluar el desarrollo de un país de manera hiper-local, sirviendo al Estado para asignar recursos de forma equitativa.