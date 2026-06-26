El Concejo Deliberante declaró de Interés Cultural la maratón preventiva que reunió a 800 estudiantes en Alto Comedero

La institución parlamentaria también estuvo presente en el lugar con el Stand Itinerante, acompañando una jornada que llegó a su décima edición y que convocó a cerca de 800 estudiantes y a más de 30 instituciones.

La actividad fue organizada por la Unidad de Salud Mental y Adicciones (USMA) de Alto Comedero, con la colaboración de la Red Comunitaria e Institucional contra la Violencia de Género, con el objetivo de generar un espacio de reflexión en torno a las adicciones y los consumos problemáticos.

En ese marco, Miriam Morales, integrante de la Red de Alto Comedero, comentó: “Hace 10 años se hace la maratón y este año, por la gravedad que tienen las adicciones, decidimos hacer esta actividad que salió hermosa, con la participación de alrededor de 800 estudiantes. A partir del deporte y también con talleres previos en las escuelas que trabajaron este tema”.

En ese sentido, Morales expresó: “Muy contenta con todas las instituciones que venimos trabajando en red, que es la única manera de abordar estas problemáticas tan complejas y acuciantes. Agradecida por el apoyo de cada una de las instituciones que estuvieron acá, de la provincia, municipalidad, también instituciones comunitarias, comedores, el Concejo Deliberante, así que muy agradecida”.

Por su parte, Eugenia García, directora de USMA, detalló: “Es un día que nosotros desde la USMA de Alto Comedero realizamos una actividad preventiva y de promoción, a través de una maratón, que en esta oportunidad fue la número 10. Invitamos a las escuelas secundarias porque son chicos que ya tienen la posibilidad de poder pensar, reflexionar sobre las cosas que les pasan y este es un problema social que nos atraviesa a todos”.

La directora de USMA, resaltó además que participaron más de 30 instituciones, y que ofrecieron orientación y asesoría en distintas temáticas que les interesan a los adolescentes: “así que fue una hermosa jornada, muy lindo trabajar en red con esta problemática, porque es muy compleja y nos involucra a todos”, concluyó.