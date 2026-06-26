El intendente Jorge celebró la visita de Camila Hiruela y la organización de un campus de vóley en la capital

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, recibió la visita de la reconocida voleibolista jujeña, Camila Hiruela, quien confirmó la realización, durante el mes de julio, de un “campus de vóley” del que podrán participar jóvenes de ambos sexos de entre 13 y 18 años, quienes además de recibir un entrenamiento intensivo y herramientas técnicas, compartirán las experiencias de vida y los valores deportivos de la ex integrante de la selección argentina de vóley, Emilce “Mimí” Sosa.

Durante la recepción, cumplida en el Salón de los Intendentes, el titular del municipio y el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacaron la trayectoria y los logros obtenidos por Hiruela, quien actualmente compite en la Súper Liga Femenina de vóley de España. A la vez, respaldaron la iniciativa de la jugadora de organizar el denominado “Campus Camila Hiruela”, considerado un espacio de entrenamiento y de interacción pensado para mejorar técnicas, táctica, la preparación física, mental y emocional de los jóvenes jugadores de nuestra provincia. Dicha actividad se desarrollará en la capital jujeña, del 13 al 17 julio, y contará con la participación de profesionales y entrenadores calificados, entre los que se destaca la figura de “Mimi” Sosa, quien integró la selección argentina de voley.

Atento a la visita de Hiruela y a la trascendencia que conllevará el campus deportivo para la ciudad, el intendente Jorge, comentó, “siempre es un placer recibir a Camila quien es una deportista enorme que hace quedar muy bien a Jujuy y a nuestro país desarrollando su tarea profesional en ligas tan competitivas como la española”.

A la vez, destacó la “visión generosa” de la deportista jujeña que decidió, “transmitir a las nuevas generaciones, a los chicos que se están formando, toda esa experiencia de vida y de la práctica de este deporte que es tan profesional y que toca aspectos de las personas y del deporte”. “Va a ser muy interesante esta clínica que se va a desarrollar en el mes de julio, así que estamos más que agradecidos con esta gran amiga del municipio y de la provincia”, enfatizó.

Con similar criterio, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, agradeció la presencia y la predisposición de la jugadora para, “colaborar siempre con el municipio en todo lo que tiene que ver con el surgimiento de figuras del deporte a nivel local”. Además de valorar las diversas acciones de la gestión capitalina en favor de las actividades deportivas, puso en valor la “buena voluntad de una joven deportista jujeña quien, al volver a la provincia, va a volcar su experiencia en una clínica que se va a desarrollar en las vacaciones de julio para todos los chicos, y jóvenes sobre todo que tengan en el vóley un deporte de referencia”.

Al compartir detalles de la organización del campus de vóley, Camila Hiruela, mencionó que el mismo, “estará dirigida a jóvenes (varones y mujeres) de entre 13 y 18 años, y será como un intensivo de vóley técnico y táctico, con un trabajo físico y mental y para ello contaremos con la presencia de psicólogos y nutricionistas y además vendrá una gran estrella del vóley, como Mimí Sosa”.

Expresó que el espacio estará dirigido a los chicos que, “quieran crecer y les apasione el vóley, y que quieran empaparse un poco más de lo que es la vida de un atleta profesional”. Con acuerdo a ello, reconoció que, con dicha actividad, “quiero devolverle a la provincia todo lo que me ha dado en mis años de carrera como deportista profesional, y estoy muy agradecida con el Intendente y con la municipalidad porque siempre están apoyando al deporte local y la verdad espero que esto sea un granito de arena para ayudar al deporte jujeño a que siga creciendo”.

Finalmente, precisó que los interesados en sumarse a la propuesta pueden acceder a la página www.campuscamilahiruela.com, o través de Instagram: @campuscamilahiruela

Nota audiovisual: https://youtu.be/4y4nihRS7x0