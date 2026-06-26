El intendente Raúl “Chuli” Jorge participó del acto en homenaje a Leandro N. Alem

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, participó del acto conmemorativo en homenaje a Leandro N. Alem, fundador de la Unión Cívica Radical, ceremonia que reunió a dirigentes, militantes y referentes del radicalismo para recordar el legado del histórico líder y reafirmar los valores democráticos que inspiraron la creación del partido.

Durante el acto, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, destacó la trascendencia de la figura de Alem y el significado histórico del nacimiento de la Unión Cívica Radical.

“Estamos festejando no solamente lo que fue la creación de la UCR, sino el nacimiento de la dignidad política de nuestro país, cuando se escuchó el clamor del pueblo de pedir elegir ser representados e, inclusive, ser oídos, en una época en la que existía una oligarquía casi tiránica. La UCR fue ese faro que años después logró el voto popular y permitió avanzar con los derechos del pueblo”, expresó.

En ese marco, Millón sostuvo que los principios que dieron origen al radicalismo mantienen plena vigencia y convocó a sostenerlos con coherencia y compromiso.

“Hoy tenemos que seguir sosteniendo esas banderas y esos principios, y entender, sobre todo, que eso no se vence, no pasa de moda. Es fundamental ser consecuente, hacer lo que uno dice y, sobre todo, mostrar la verdad. El hecho y la palabra tienen que ser una sola”, afirmó.

Asimismo, el presidente del cuerpo deliberativo reflexionó sobre la importancia de mantener el contacto permanente con la comunidad, especialmente en un contexto marcado por la inmediatez de las redes y las dificultades económicas.

“Hoy, en un tiempo en el que la virtualidad invade todo, es fundamental tener los pies en la tierra, seguir hablando con los vecinos, entendiendo sus realidades y necesidades para buscar la forma de mejorar sus vidas. La situación económica limita mucho lo que se puede hacer, pero cuando uno pierde ese vínculo con los vecinos y con la realidad, es muy difícil poder representarlos. Por eso hay que seguir sosteniendo esa bandera”, concluyó.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Raúl “Chuli” Jorge, junto a autoridades provinciales, municipales, legisladores, concejales, dirigentes y militantes, quienes rindieron homenaje a Leandro N. Alem y reivindicaron su legado en la construcción de una Argentina más democrática y participativa.

Nota audiovisual: https://youtu.be/BlCacNqK_YE