Entregaron distinciones a pymes y emprendedores jujeños que participaron del programa Mentes Lab

Treinta pymes, emprendimientos y organizaciones de la sociedad civil culminaron el programa Mentes Lab – TechCamp Jujuy, una iniciativa de articulación público-privada que promueve la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor de la provincia.

En el marco del Programa Federal de Innovación Socioproductiva Mentes Transformadoras LAB, cuyos participantes recibieron certificación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), se realizó el acto de entrega de diplomas a las 30 organizaciones seleccionadas para participar de esta propuesta, orientada a potenciar el desarrollo del entramado productivo mediante capacitación, articulación institucional y acceso a herramientas de financiamiento.

En esta primera edición participaron 30 organizaciones, de las cuales el 84% corresponde a pymes, startups y emprendimientos, mientras que el 16% restante está integrado por organizaciones de la sociedad civil y un organismo público, el INTI, consolidando un espacio de trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado, la academia y las instituciones intermedias.

Durante el acto, el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, destacó la importancia de seguir construyendo un ecosistema emprendedor sólido a través del trabajo conjunto entre el sector público y privado.

«Lo más valioso de este programa es la articulación que logramos entre el Estado, las empresas, las universidades y los emprendedores. Ese trabajo conjunto es el que genera oportunidades reales para que nuestros proyectos crezcan, incorporen innovación y puedan competir en mercados cada vez más exigentes», expresó.

Asimismo, remarcó que la capacitación permanente constituye una de las principales herramientas para fortalecer el desarrollo productivo de la provincia.

«Hoy la competencia es cada vez mayor y desde el Gobierno de Jujuy tenemos la responsabilidad de brindar herramientas concretas para que nuestras pymes y emprendedores puedan acceder a nuevas tecnologías, incorporar inteligencia artificial, mejorar su gestión y encontrar oportunidades de financiamiento que les permitan seguir creciendo», afirmó.

El programa se desarrolló durante tres jornadas intensivas bajo la modalidad TechCamp, donde los participantes recibieron formación en inteligencia artificial aplicada a procesos productivos, criterios de sostenibilidad (ASG), formulación de proyectos, estrategias de crecimiento, acceso a financiamiento y generación de alianzas estratégicas para fortalecer la competitividad de sus organizaciones.

Mentes Lab es una iniciativa impulsada de manera conjunta por el Gobierno de Jujuy, AXION Energy, Fundación Nobleza Obliga, UCASAL, Lition Energy y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-ALINPRO), con el objetivo de promover la transformación digital, la innovación socioproductiva y el desarrollo de capacidades en el entramado productivo provincial.

Durante el cierre también participaron referentes de AXION Energy, la presidenta de la Fundación Nobleza Obliga, Liliana Larrarte, representantes de las instituciones organizadoras y los emprendedores que formaron parte de esta primera edición de Mentes Lab en Jujuy.

Tras su paso por Córdoba y Jujuy, el programa continuará desarrollándose en Salta, Catamarca, Santa Fe, Tierra del Fuego y distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, consolidando una red federal de innovación y fortalecimiento emprendedor.

Como cierre, el ministro Juan Carlos Abud sostuvo: «Nuestro desafío es que cada vez más emprendedores jujeños puedan transformar una buena idea en una empresa sostenible, con empleo de calidad y capacidad para competir a nivel nacional e internacional. Ese es el camino que estamos construyendo desde el Gobierno de Jujuy, acompañando con capacitación, innovación y herramientas concretas para que el talento jujeño siga creciendo».