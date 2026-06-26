INPROJUY promovió una jornada de concientización sobre el juego y el consumos problemáticos

Matías Dalla Fontana brindó una disertación en el Encuentro Provincial sobre Juego Responsable y Prevención de Consumos Problemáticos.

En el marco del Encuentro Provincial sobre Juego Responsable y Prevención de Consumos Problemáticos organizado por el Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY), Matías Dalla Fontana brindó una disertación destinada a generar conciencia sobre estas temáticas.

El disertante comentó que cuenta con más de 20 años de experiencia vinculando deporte, salud mental y prevención de problemáticas sociales, y destacó la creciente toma de conciencia en la comunidad, especialmente entre las familias argentinas, sobre los efectos negativos del uso excesivo de la tecnología y del consumo de drogas.

Además, señaló que existe un sufrimiento en muchos jóvenes que demanda la atención y el acompañamiento de los adultos. En ese sentido, valoró que, al promover espacios de participación y contención, los jóvenes pueden desarrollar su creatividad y compromiso en ámbitos como el arte, el deporte y la política estudiantil.

Por último, hizo hincapié en que el trabajo articulado entre las instituciones y la comunidad es fundamental para abordar estos desafíos.

A su turno, la titular del área de Juego Responsable, María Spengler, explicó que la charla, organizada por el INPROJUY con la colaboración de la Fundación Manos Abiertas, buscó fomentar la interacción con el público y abordar la problemática del consumo de sustancias desde un enfoque integral.

Asimismo, destacó la importancia del trabajo conjunto entre los organismos públicos y la comunidad para promover la salud mental y fortalecer los factores protectores.

Por su parte, el vicepresidente del INPROJUY, Leandro Meyer, enfatizó que el objetivo es acompañar y proteger a los jóvenes, brindando herramientas en lugar de castigos. Además, invitó a los asistentes a participar activamente de las actividades que impulsa el organismo provincial que regula los juegos de azar.

En tanto, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, resaltó el compromiso del gobernador Carlos Sadir con este tipo de iniciativas y el trabajo permanente en materia de capacitaciones en toda la provincia.

Finalmente, el funcionario consideró que la articulación entre el deporte y estas instancias de formación resulta fundamental para favorecer el desarrollo positivo de la comunidad.

La actividad se desarrolló en el Auditorio del Ministerio de Salud y contó con una importante concurrencia de público.