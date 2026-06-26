Jornada de información sobre cuidados y salud sexual en Alto Comedero

Se realizaron testeos gratuitos y actividades de prevención destinadas a jóvenes, con el objetivo de promover el acceso a la información, el diagnóstico temprano y el cuidado de la salud sexual.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Prueba de VIH, que se recuerda cada 27 de junio, la Mesa de Prevención y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud participó de una jornada en el Anexo CENS Nº 43 de Alto Comedero con el objetivo de brindar información y realizar testeos gratuitos de VIH y sífilis.

En relación con la actividad, la licenciada en Trabajo Social Fabiana Abregú, integrante de la Mesa de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que desde mayo y durante junio se llevaron adelante kermeses en escuelas secundarias, abordando temas de interés para jóvenes y adolescentes, especialmente la importancia de la prueba de VIH, que es gratuita, voluntaria y confidencial.

Abregú destacó que «gracias a esta prueba se redujeron significativamente los casos de infecciones de transmisión sexual y de VIH. Es una herramienta fundamental para la prevención y para brindar información correcta a los chicos sobre el uso del preservativo. Además, es una prueba gratuita, voluntaria y confidencial; nadie conoce el resultado, excepto la persona que decide realizarla».

Asimismo, comentó que la participación de los jóvenes ha sido muy positiva y que las actividades se desarrollan mediante propuestas lúdicas para favorecer el intercambio y mantener el interés de los estudiantes.

También resaltó la participación de distintas instituciones educativas del sector que cuentan con carreras vinculadas al ámbito de la salud, como Enfermería, Laboratorio, Hemoterapia, entre otras disciplinas relacionadas.

La profesional explicó que Alto Comedero concentra una importante población joven y que la cartera sanitaria trabaja de manera articulada con otros organismos, como los ministerios de Educación y de Desarrollo Humano, para acercar información y servicios de salud a la comunidad.

Por último, adelantó que ya se planifican nuevas acciones en escuelas primarias, poniendo el foco en la promoción de la salud sexual y el acceso oportuno a los servicios de salud.

Cabe recordar que la jornada, realizada en el marco del Día Nacional de la Prueba de VIH, incluyó además stands informativos sobre herpes, sífilis, VIH, hepatitis y tuberculosis (TBC), junto con espacios de promoción de hábitos de alimentación saludable.