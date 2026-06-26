Jujuy participó del 550° Comité Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos

Su objetivo principal es asegurar el cumplimiento de la Ley de Coparticipación N° 23.548 y mediar en las relaciones financieras entre el Estado Nacional, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la sede de la Comisión Federal de Impuestos, CABA, se llevó a cabo el 550° Comité Ejecutivo, al que asistieron representantes de las distintas jurisdicciones del país. Previo a ello, también se realizaron las Reuniones Técnicas correspondientes, con notable participación de los referentes.

La Comisión Federal de Impuestos (CFI) cumple un rol fundamental en el territorio argentino. Se ocupa del control del Régimen de Coparticipación Federal y fortalecimiento del federalismo a través del consenso, además de la supervisión y asesoramiento de las relaciones fiscales.

En la oportunidad, el Gobierno de Jujuy estuvo presente bajo la figura del ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, quien compartió sus aportes y elevó nota solicitando informe de deuda de Nación con la Provincia. Asimismo, participó de una reunión desarrollada en el Ministerio de Economía, junto a la subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial, Valeria Patricia Sánchez.

Hacienda continúa participando activamente en las deliberaciones de la CFI para defender los intereses financieros de la Provincia y debatir el esquema de distribución de fondos.