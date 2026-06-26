La Estación Saludable suma nuevos talleres gratuitos para todas las edades

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a todos los vecinos a participar de los nuevos talleres que comenzarán a partir del 1 de julio en la Estación Saludable, ubicada en calle Hipólito Yrigoyen esquina República de Siria. Estas nuevas actividades como: cuidado de la piel, yoga y clases de folclore buscan promover hábitos saludables, el bienestar integral y la recreación. Todas las actividades son gratuitas y las personas interesadas pueden acercarse de lunes a viernes, en los horarios de 9 a 12:30 y de 17 a 19:30 horas, para realizar la inscripción correspondiente mediante un formulario. Se recomienda asistir con ropa cómoda y llevar una botella de agua.

Sobre este tema, el coordinador de Deportes y Hábitos Saludables en Adultos y Adultos Mayores, Sergio Armata, explicó que entre las nuevas actividades se encuentra el taller de Cuidado de la Piel, que se desarrollará todos los días jueves a partir de las 9:30 hs. y estará a cargo de la profesora Amanda Rivero, “durante los encuentros se abordarán temas como: masajes faciales, una correcta hidratación y la protección de la piel, brindando herramientas prácticas para el autocuidado”.

Seguidamente, Armata, invitó a todos los interesados a participar de las clases de Yoga en Silla los días lunes y miércoles a partir de las 10:30 horas, “esta disciplina estará adaptada especialmente para adultos mayores y mejora la movilidad, la relajación, la conexión con el bienestar físico, emocional y encontrar espacios de calma y armonía”.

Por último, en la Estación Saludable se dictarán nuevamente las clases de Folclore, los días miércoles y viernes a partir de las 17 hs., “los asistentes podrán aprender y disfrutar de ritmos tradicionales como zamba, chacarera, gato, tinku, saya o escondido, compartiendo un buen momentos de recreación.”

Nota audiovisual: https://youtu.be/oM18ybtcFxg