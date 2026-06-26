La Oficina Móvil constituye una herramienta fundamental para fortalecer la presencia territorial del Estado y generar instancias de atención directa.

La Oficina Móvil de Discapacidad brindará atención y asesoramiento en Vinalito. La actividad tendrá lugar el próximo martes 30 de junio, de 9:00 a 12:00 horas, en la Plaza Central con el propósito de acercar servicios y garantizar una mayor accesibilidad a la información y garantizar derechos.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, mediante la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, desarrollará esta propuesta que está dirigida a personas con discapacidad, familiares, instituciones y público en general que requieran información, orientación o acompañamiento para realizar consultas y gestiones vinculadas al acceso a derechos y prestaciones.

Durante la jornada, el equipo técnico de la Dirección Provincial brindará asesoramiento personalizado sobre la obtención y renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), pensiones, programas de inclusión, prestaciones y recursos disponibles, además de evacuar inquietudes relacionadas con trámites y beneficios destinados a las personas con discapacidad.

En este sentido, desde la Secretaría de Desarrollo Integral destacaron que la Oficina Móvil constituye una herramienta fundamental para fortalecer la presencia territorial del Estado y generar instancias de atención directa en las distintas localidades de la provincia, facilitando el acceso a información clara y acompañamiento profesional.