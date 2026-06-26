Matías Dalla Fontana brindó una disertación en el Encuentro Provincial sobre Juego Responsable y Prevención de Consumos Problemáticos

El disertante compartió su mirada sobre la relación entre salud mental, vínculos familiares y prevención, destacando especialmente al deporte como un factor protector central.

El Lic. Matías Dalla Fontana brindó una disertación en el marco del Encuentro Provincial sobre Juego Responsable y Prevención de Consumos Problemáticos, organizado por INPROJUY. En su exposición, el disertante compartió su mirada sobre la relación entre salud mental, vínculos familiares y prevención, destacando especialmente al deporte como un factor protector central para fortalecer el bienestar de niños, niñas y jóvenes, y promover vínculos saludables en el ámbito familiar y comunitario.

Dalla Fontana señaló que cuenta con más de 20 años de experiencia vinculando deporte, salud mental y prevención de problemáticas sociales. Además, remarcó que se observa una creciente toma de conciencia en la comunidad en particular en las familias respecto de los efectos negativos que puede generar el uso excesivo de la tecnología y el tiempo prolongado en el entorno digital, así como el impacto de distintos consumos problemáticos.

En ese sentido, subrayó que detrás de estas situaciones existe un sufrimiento que muchas veces no se expresa de manera directa y que requiere atención y acompañamiento de los adultos. Valoró también la importancia de sostener espacios donde los jóvenes encuentren contención y participación, para desarrollar su creatividad, compromiso y pertenencia al deporte.

Asimismo, hizo hincapié en que la prevención efectiva se construye desde el trabajo en red, con la participación de comunidad, escuela, clubes e iglesia, entendiendo que cada actor cumple un rol en el cuidado. En ese marco, remarcó la relevancia de la responsabilidad compartida como parte de un enfoque integral, especialmente para niñas y niños y para el fortalecimiento de entornos protectores para toda la familia.

Por último, insistió en que el abordaje de estos desafíos requiere articulación entre instituciones y comunidad, con acciones que consoliden vínculos saludables y promuevan estrategias sostenibles de prevención.

La titular del área de Juego Responsable, María Spengler, explicó que la charla organizada por INPROJUY con la colaboración de la Fundación Manos Abiertas tuvo como objetivo fomentar la interacción con el público y abordar la problemática desde un enfoque integral. En esa línea, destacó la importancia del trabajo conjunto entre organismos públicos y comunidad para promover la salud mental y fortalecer factores protectores en los entornos cotidianos.

A su turno, el vicepresidente del INPROJUY, Leandro Meyer, enfatizó que el propósito es acompañar y proteger a los jóvenes, brindando herramientas y promoviendo la prevención. Además, invitó a los asistentes a sumarse a las actividades que impulsa el organismo provincial que regula los juegos de azar.

Finalmente, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, resaltó el compromiso del gobernador Carlos Sadir con este tipo de iniciativas y el trabajo permanente en materia de capacitaciones en toda la provincia, remarcando que la articulación entre deporte y formación es fundamental para favorecer el desarrollo positivo de la comunidad y consolidar vínculos saludables, también en el ámbito familiar.

La actividad se realizó en el Auditorio del Ministerio de Salud y contó con una importante concurrencia de público, en una jornada orientada al diálogo y a la formación comunitaria para fortalecer la prevención y la salud mental.

Si necesitás contención y /o asesoramiento sobre juego responsable comunícate las 24 horas los 365 días del año al 0800 888 4767 opción 1, línea de atención gratuita y confidencial atendida por profesionales de la salud mental del Ministerio de Salud Jujuy.