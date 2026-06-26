Noticias de Jujuy

Prevención. Mesa de Trabajo en Red contra las Violencias en barrio Malvinas

Jujuy
Mesa de Trabajo en Red contra las Violencias en barrio Malvinas

Se realizó en barrio Malvinas la Mesa de Trabajo en Red contra las Violencias para promover estrategias conjuntas de prevención, asistencia y acompañamiento

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó de la Mesa de Trabajo en Red contra las Violencias desarrollada en barrio Malvinas junto al Centro Vecinal 2 de Abril, destinada a fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones, organizaciones comunitarias y actores locales.

En la oportunidad se generó un espacio de diálogo e intercambio en el que las y los participantes compartieron experiencias, preocupaciones y propusieron acciones que permitan fortalecer las redes de cuidado, protección y acompañamiento de mujeres o personas de la diversidad en situación de violencia.

Las Mesas de Trabajo en Red constituyen acciones de gran relevancia para brindar respuestas integrales e interinstitucionales, favoreciendo la coordinación y la construcción de acciones de prevención e intervención desde una perspectiva de derechos y de género.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se destacó la importancia de continuar impulsando estos ámbitos de encuentro y articulación, entendiendo que el trabajo colectivo es indispensable para prevenir la violencia de género y avanzar en la construcción de una provincia más segura, inclusiva y libre de violencias.

Estuvo presente en la jornada la Secretaria de Equidad, Diversidad y Promoción de Derechos, Victoria Luna.

También podría interesarte
Jujuy

Sadir participó del Segundo Encuentro de Mujeres Protagonistas en el Cabildo

Jujuy

INPROJUY promovió una jornada de concientización sobre el juego y el consumos…

Jujuy

Capacitación y articulación. Fortalecen el trabajo de los Centros de Atención a…

Jujuy

Legisladores jujeños participan de la 58 Sesión Plenaria del Parlamento del Norte…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.