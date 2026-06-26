Prevención y erradicación de la violencia de género. Casa María Conti, MUDEBA y Red de Vecinas integrarán el Consejo Asesor de la Ley Iara por el período 2026-2027

Con la participación de organizaciones de la sociedad civil, se definió que la Casa Conti, MUDEBA y Red de Vecinas integrarán el Consejo Asesor de la Ley Iara.

La Casa María Conti, MUDEBA y Red de Vecinas integrarán el Consejo Asesor de la Ley Iara por el período 2026-2027 de acuerdo a la elección que fue protagonizada por las organizaciones postuladas en la convocatoria abierta por el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades.

La reunión fue encabezada por la presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro, y participaron 8 organizaciones de la sociedad civil.

Además de la Casa de la Mujer “María Conti”, MuDeBa (Mujeres Derribando Barrera) y Fundación Red de Vecinas, participaron Madres y Padres del Dolor, Andhes, la Asociación Civil “Para Servir a Jujuy”, Asociación Civil “Promoción de la Salud” y Casa Elsa Colqui, postuladas en la convocatoria abierta realizada por el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades.

La votación fue realizada tras la presentación tanto del trabajo implementado por las organizaciones en la Provincia para la prevención y erradicación de la violencia de género y diversidad, como también de las motivaciones para integrar el Consejo Asesor Ad Honorem por el periodo 2026-2027, resultando elegidas la Casa de la Mujer María Conti, MuDeBa y Red de Vecinas.

En la oportunidad, se realizó una moción desde Andhes para la incorporación de Mónica Cunchila como integrante honorífica del Consejo Asesor, apoyada por unanimidad y tomada por la presidenta del Consejo para ser elevada en la próxima sesión ordinaria a consideración de integrantes en el marco de una modificación interna del reglamento.

Se destacó el compromiso de las organizaciones en la prevención y erradicación de las violencias, haciendo una mención a quienes integraron el Consejo Asesor en el periodo anterior, reconociendo los valiosos aportes al Plan Estratégico 2026-2028; y se ponderó el espacio de diálogo generado para seguir fortaleciendo las políticas públicas y la respuesta en territorio.

De la reunión participaron también el director provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado, y la coordinadora de Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Género, Gabriela Salinas.