«Punto Mundial: Jujuy Alienta» vuelve a reunir a los jujeños en Ciudad Cultural

Desde las 17 horas, este sábado se desarrollará la jornada con transmisión de partidos, actividades recreativas, gastronomía y propuestas para acompañar a la Selección Argentina en pantalla gigante.

El Gobierno de Jujuy convoca a participar de una nueva edición de «Punto Mundial: Jujuy Alienta», la propuesta que reúne a familias, amigos y aficionados para vivir la emoción del Mundial 2026 en pantalla gigante, con entrada libre y gratuita.

La actividad se desarrollará este sábado 27 de junio en Ciudad Cultural, desde las 17 horas. La programación comenzará a las 18 con la transmisión del encuentro entre Panamá e Inglaterra y continuará a las 20.30 con el partido entre Colombia y Portugal.

Desde las 21 horas se vivirá la previa del esperado encuentro entre Argentina y Jordania, con patio de comidas, DJ en vivo, regalos, premios, batucada y un banderazo protagonizado por estudiantes de la Promo 2026.

La jornada culminará a las 23 horas con la transmisión del partido entre Jordania y Argentina, consolidando a «Punto Mundial: Jujuy Alienta» como un espacio de encuentro para compartir la pasión por el fútbol y alentar a la Selección Argentina junto a toda la comunidad.