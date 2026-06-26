Salud. Más de 800 estudiantes participaron de una jornada de prevención de consumos problemáticos en Alto Comedero

La décima edición de la Maratón 4K estuvo acompañada por talleres y stands informativos destinados a promover hábitos saludables y la prevención de los consumos problemáticos.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Salud Mental y Adicciones (USMA), llevó adelante una jornada integral de prevención y promoción destinada a estudiantes de escuelas secundarias de Alto Comedero.

La actividad incluyó la décima edición de la Maratón 4K y un espacio de reflexión sobre consumos problemáticos, organizado en conjunto con la Red Institucional y Comunitaria de Alto Comedero. Participaron alrededor de 800 estudiantes pertenecientes a diez establecimientos educativos de la zona.

La directora de la Unidad de Salud Mental y Adicciones, Eugenia García Wilde, explicó que la iniciativa buscó generar espacios de participación y aprendizaje para los jóvenes. “Esta jornada consiste en la décima edición de la Maratón 4K, pero también en una propuesta de prevención y promoción. En el marco del 26 de junio realizamos un taller de reflexión sobre los consumos problemáticos, destinado a estudiantes secundarios de Alto Comedero”, señaló.

La jornada comenzó con un taller participativo desarrollado mediante un juego interactivo de preguntas y respuestas sobre la temática. Posteriormente, los estudiantes realizaron el precalentamiento y participaron de la tradicional Maratón 4K.

Al finalizar el recorrido, los jóvenes visitaron más de treinta stands institucionales, donde recibieron asesoramiento e información sobre distintas temáticas vinculadas a la salud integral y los derechos. Participaron organismos de salud, educación, municipio y organizaciones comunitarias, que brindaron orientación sobre salud sexual integral, prevención del VIH, violencia y problemáticas de género, bullying, grooming, cuidado del ambiente y otros servicios destinados a adolescentes.

García Wilde destacó que el abordaje de los consumos problemáticos requiere una mirada integral. “Sabemos que la droga no es el problema en sí, sino muchas veces aquello que viene a ocultar otras situaciones. Cuando se corre el foco de la sustancia aparecen problemáticas vinculadas a los vínculos, la familia, la inserción social y los proyectos de vida. Por eso es importante ofrecer a los adolescentes herramientas para reflexionar, tomar decisiones y conocer los recursos con los que cuentan”, expresó.

Finalmente, la funcionaria remarcó el trabajo articulado entre los distintos organismos que integran la Red Institucional y Comunitaria de Alto Comedero, destacando el compromiso conjunto para fortalecer las acciones de prevención, promoción de la salud y acompañamiento de las juventudes.