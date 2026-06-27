Ambiente Jujuy fortaleció a EcoPlast con equipamiento del proyecto GIRSU

En el marco del proyecto GIRSU-BEI, Ambiente entregó maquinaria a EcoPlast para potenciar el reciclaje y la inclusión social en Jujuy.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy entregó nuevo equipamiento a La Merced EcoPlast, iniciativa del programa Cuidadores de la Casa Común del Obispado de Jujuy, como parte de las inversiones previstas en la línea de proyectos sociales de Transición Justa del Proyecto GIRSU-BEI.

La actividad fue encabezada por el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, junto al obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández; Ana María Lucas, referente del programa Cuidadores de la Casa Común; y jóvenes integrantes de la iniciativa productiva, quienes compartieron el trabajo que desarrollan diariamente recuperando residuos plásticos y transformándolos en mobiliario ecológico.

La inversión realizada por el Estado provincial permitió incorporar una trituradora y una extrusora industrial, equipamiento que mejorará significativamente el procesamiento de polietileno, polietileno de alta densidad y polipropileno recuperados de los residuos sólidos urbanos. La nueva tecnología permitirá optimizar tiempos de producción, aumentar la capacidad de tratamiento de materiales reciclables y mejorar la calidad de los productos elaborados.

Ministerio de Ambiente y Cambio Climático: Leandro Álvarez, Susana Amador, Ana María Lucas y César Daniel Fernández y los jóvenes de EcoPlast

La entrega del equipamiento se concretó en el marco del Plan de Transición Justa del Proyecto GIRSU-BEI, financiado con recursos de la contrapartida provincial destinados a acompañar iniciativas con impacto social, ambiental y productivo.

Con estas nuevas herramientas, EcoPlast podrá fortalecer toda la cadena de valorización de residuos, transformando materiales descartados en productos con valor agregado y consolidando un modelo de trabajo que combina capacitación, inclusión y compromiso ambiental.

Durante el encuentro, Ana María Lucas expuso los alcances del programa Cuidadores de la Casa Común, mientras que monseñor César Daniel Fernández destacó el trabajo como una herramienta de dignidad y crecimiento para las personas y las comunidades; agradeció el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y puso en valor la dimensión humana del proyecto, remarcando la importancia del trabajo como herramienta de dignidad y del acompañamiento institucional para construir oportunidades de desarrollo.

El Obispo Fernández bendijo los equipamientos entregados

Por su parte, el ministro Leandro Álvarez reafirmó que uno de los objetivos de la gestión es acompañar experiencias que convierten los residuos en recursos y oportunidades, promoviendo el reciclaje, la economía circular y el desarrollo de emprendimientos que generan beneficios concretos para las personas y el ambiente.

Antes de finalizar la actividad, el obispo realizó la bendición de las máquinas instaladas en el taller productivo y el ministro entregó un certificado de reconocimiento a La Merced EcoPlast por su aporte socioambiental y su compromiso con un modelo de desarrollo más sostenible para Jujuy.

Acompañaron, la secretaria de Ordenamiento y Planeamiento Territorial, Susana Amador, a cargo de la gestión por parte del MACC, la directora de Políticas Socioambientales, Cecilia Ibáñez e integrantes del ministerio, el Obispado de Jujuy y la Casa Común que son parte del proyecto.