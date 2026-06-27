Capital. Estudiantes de Jujuy participaron de una propuesta clave para prevenir adicciones y consumos problemáticos

En diferentes stands, brigadas de toda la provincia expusieron su trabajo operativo en una jornada abierta a la comunidad que incluyó demostraciones de canes, arte urbano y talleres educativos.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Ministerio de Seguridad de Jujuy llevó adelante una intensa jornada de concientización y prevención en las instalaciones del Club Luján.

El evento fue coordinado de manera conjunta por la Agencia Provincial de Delitos Complejos, la Policía de la Provincia y la Dirección General de Narcotráfico. La iniciativa abierta a toda la comunidad tuvo un enfoque prioritario en estudiantes de los niveles primario y secundario, provenientes tanto de la ciudad capital como del interior provincial.

En diferentes stands, brigadas de toda la provincia expusieron su trabajo operativo en una jornada abierta a la comunidad que incluyó demostraciones de canes, arte urbano y talleres educativos.

La subcomisaria Belinda Mamaní, a cargo del área de Capacitación y Prevención de Delitos Complejos, destacó que esta es la cuarta edición consecutiva en la que se despliega la jornada en la provincia.

«Nosotros trabajamos en la prevención del consumo problemático de sustancias. Es primordial trabajar en materia preventiva con los chicos y hacerles saber que no solamente existe un consumo con sustancia, sino también sin ella, como la ludopatía o el uso desmedido de las tecnologías», explicó Mamaní.

La jornada cuenta con stands informativos y operativos de las distintas brigadas de narcotráfico de la provincia, incluyendo delegaciones de Humahuaca, La Quiaca, San Salvador, Perico y Libertador General San Martín. El objetivo de estos espacios es mostrar el trabajo de campo que se realiza contra el narcotráfico y el narcomenudeo, además de brindar herramientas a los jóvenes para que logren identificar la diferencia entre el uso, el abuso y la adicción.

Más allá del trabajo con las instituciones educativas a través de talleres y capacitaciones, la subcomisaria remarcó la importancia de la articulación con los centros vecinales. En este sentido, se está promoviendo de manera activa el uso de códigos QR para que los ciudadanos puedan radicar denuncias de forma totalmente anónima sobre puntos de venta de estupefacientes al menudeo en sus barrios.

Para amenizar el encuentro y lograr un mayor acercamiento con las adolescencias, el programa del evento incluyó:

Con una fuerte impronta preventiva y comunitaria, las distintas áreas gubernamentales articulan esfuerzos en esta jornada para visibilizar y combatir un flagelo de escala global, reforzando los canales de denuncia y la educación temprana.