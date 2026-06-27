Deportes. Sadir acompañó a la delegación jujeña que competirá en el Argentino de Federaciones de Básquet

El gobernador reafirmó el compromiso del Gobierno de Jujuy con el desarrollo del deporte como herramienta de formación, inclusión y crecimiento para las nuevas generaciones.

El gobernador Carlos Sadir despidió a la delegación jujeña que representará a la provincia en el Campeonato Argentino de Federaciones de Básquet, destinado a las categorías Mini, que se disputa desde este sábado en Tucumán con la participación de equipos de Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y la provincia anfitriona.

Durante un encuentro realizado en el Estadio Federación, el mandatario provincial hizo entrega de la indumentaria oficial a los seleccionados femenino y masculino, y les expresó su respaldo antes del inicio de la competencia nacional.

En la oportunidad, Sadir destacó la importancia de promover el deporte desde las edades tempranas como una herramienta de formación integral, inclusión y desarrollo, al tiempo que alentó a los jóvenes deportistas a representar a la provincia con compromiso, esfuerzo y espíritu de equipo.

Asimismo, reafirmó el acompañamiento del Gobierno de Jujuy al desarrollo deportivo, impulsando políticas que fortalecen a las instituciones y generan más oportunidades para que niños, niñas y adolescentes accedan a la práctica deportiva y participen en competencias de nivel nacional.

Acompañaron la actividad el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; el interventor de la Federación Jujeña de Básquetbol, Gustavo Lamas; autoridades deportivas y familiares de los jugadores y jugadoras que integran la delegación provincial.