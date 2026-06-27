El intendente Raúl “Chuli” Jorge acompañó a los vecinos de Cuyaya en una nueva edición del Patio Criollo

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, participó junto al coronel mayor D. Hernán Aoki y el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco del tradicional Patio Criollo, una propuesta organizada en el NIDO Cuyaya que convocó a familias y vecinos del barrio para compartir una tarde de mateada, música, danza y expresiones artísticas en el Polideportivo de Plaza La Tusca.

La actividad tuvo como objetivo revalorizar las costumbres y tradiciones argentinas, promoviendo un espacio de encuentro comunitario donde participaron artistas locales, ballets folklóricos, grupos de teatro, talleres culturales y la Banda Militar “Éxodo Jujeño”, en un clima de celebración y unidad.

Durante la jornada, el intendente Jorge destacó el valor de este tipo de iniciativas que fortalecen los vínculos entre los vecinos y preservan la identidad cultural. “La familia se reúne, los valores, la mateada y un momento muy especial. Todo el colectivo de Cuyaya y de Moreno se concentra aquí para este Patio Criollo”, expresó.

Asimismo, agradeció especialmente la presencia del coronel mayor Hernán Aoki, quien acompañó la celebración, “estoy muy contento de tener a este amigo de Jujuy tan entrañable como el coronel Aoki, que siempre se hace el tiempo, a pesar de sus altas responsabilidades en Salta, para acompañarnos cuando lo invitamos. Es una gran alegría poder disfrutar de la participación de todos los talleres que funcionan en el NIDO Cuyaya, de las actividades de los niños y de ver a las familias reunidas celebrando nuestra bandera. Es un gran acontecimiento y estamos muy felices de compartir esta noche aquí”, manifestó.

El jefe comunal también resaltó el entusiasmo de los presentes a pesar de las bajas temperaturas, “a pesar del frío, la gente se hace presente y cada vez hay más calor en los corazones. La participación de los vecinos y la alegría de los chicos demuestran que vale la pena estar en este barrio y compartir este día con la comunidad”, afirmó.

Por su parte, el coronel mayor D. Hernán Aoki valoró la invitación y el significado de la jornada para la comunidad jujeña. “Estamos acá acompañando al pueblo jujeño, en el barrio Cuyaya. Es un honor participar de esta actividad que fortalece al pueblo argentino a través de la memoria y los valores que representa nuestra Bandera Nacional, tan importantes para el pueblo jujeño”, sostuvo.