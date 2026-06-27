Gestión. Manzur recorrió hospitales de El Carmen y Monterrico

El trabajo territorial continúa en cada una de las regiones sanitarias.

El ministro de Salud de Jujuy, José Manzur, realizó este viernes un encuentro con equipos directivos, jefes de área y personal de los hospitales Nuestra Señora del Carmen de El Carmen y San Isidro Labrador de Monterrico, efectores clave de la Región Valles, fortaleciendo las acciones en el interior de la provincia.

Al respecto, la directora del hospital de El Carmen, Alicia Espíndola, resaltó que «recorrimos nuestra institución para un relevamiento integral sobre proyectos, obras y mejoras necesarias mientras en cada uno de los servicios, el señor ministro dialogó con los equipos y jefes de área, también sobre la importancia de reforzar el capital humano».

Asimismo, ponderó que en la visita, Manzur hizo entrega de insumos informáticos para distintos sectores del hospital.

Por su parte, el director del hospital de Monterrico, Carlos Ángel Romero, sostuvo que la jornada permitió detallar el trabajo de los equipos y las actividades que llevan adelante para el desempeño operativo.

«Hemos recibido por parte de nuestro ministro una serie de propuestas y material de trabajo que nos va a permitir seguir creciendo como sistema público en Monterrico. Saber que el Gobierno de la provincia y el señor ministro nos están acompañando, que miran el interior, nos permite avanzar con más fuerza a beneficio de toda la comunidad», concluyó.