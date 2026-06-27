Información sobre servicios de asistencia. La Mendieta: Centro de Atención fortaleció la prevención de la violencia de género

Se realizó una jornada informativa sobre la prevención de la violencia de género y los servicios de asistencia y acompañamiento en La Mendieta.

En el marco de las acciones de promoción y prevención de la violencia de género, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades llevó a cabo una jornada informativa con toda la comunidad de La Mendieta.

Los profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, a través de un stand acercaron herramientas a los y las vecinas sobre los recursos con los que cuenta la provincia de acompañamiento a mujeres y personas de la diversidad en situación de violencia.

En la oportunidad se brindó orientación personalizada, como así también se distribuyó material sobre la violencia de género y los servicios gratuitos que llevan adelante los equipos interdisciplinarios de los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia distribuidos en Jujuy.

También se promocionó la línea provincial 0 800 888 4363, es gratuita y confidencial, está disponible las 24 horas todos los días del año para urgencias por violencia de género o consultas sobre posibles situaciones de vulnerabilidad.

Estas acciones con la comunidad son de gran importancia porque favorecen la detección temprana, permiten identificar señales de alerta y promueven que más personas conozcan donde dirigirse para recibir asistencia, contención y asesoramiento.

Asimismo, fortalecen la prevención de la violencia por motivos de género mediante la información y contribuyen a construir sociedades más comprometidas con la igualdad, el respeto y una vida libre de violencias.