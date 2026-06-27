“La Magia del Café” llega a la ciudad con una tarde de sabores, música y experiencias

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a disfrutar del Paseo “La Magia del Café”, una propuesta que reunirá a cafeterías locales, gastronomía, música, cine y actividades para toda la familia. El encuentro será el próximo 4 de julio, de 15 a 19 horas, en la plazoleta Argañarás, con el objetivo de promover la cultura cafetera y fortalecer el circuito gastronómico local durante las vacaciones de invierno.

La iniciativa forma parte de las actividades programadas para la temporada invernal y busca promover el creciente desarrollo de la cultura cafetera en la ciudad, generando un espacio de encuentro para conocer, degustar y disfrutar de distintas propuestas vinculadas al mundo del café.

Al respecto, la directora de Turismo, Gabriela Canoniero, destacó, “estamos con muchas propuestas, va salir todo en la web, con códigos QR. Nosotros estamos trabajando en propuesta más innovadora y nueva para proponer esta temporada invernal en la ciudad, en el marco de ‘La Magia del Café’, en este momento estamos lanzando el ‘Paseo La Magia del Café ’, que se va a llevar a cabo con cafeterías de la ciudad. También vamos a hacer el combo de café con alfajor jujeño, así que habrá muchos negocios que tengan alfajor jujeño a la venta”.

La funcionaria explicó que la propuesta combinará gastronomía, cultura y entretenimiento para toda la familia. “En este marco de vacaciones de invierno, proponemos una tarde de cafeterías, una tarde de cine con letras, música. La verdad que es una propuesta muy linda, así que invitamos a todos los vecinos”, expresó.

Asimismo, Canoniero resaltó el trabajo articulado que viene realizando el Municipio junto al sector privado para potenciar la actividad gastronómica local, “estamos trabajando particularmente con el sector gastronómico para fortalecer el café de especialidad en la ciudad, que la verdad que viene trabajando muy bien”, señaló.

La feria ofrecerá la posibilidad de recorrer distintos stands de cafeterías locales, conocer nuevas propuestas, disfrutar de espectáculos y compartir una experiencia diferente en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad.

Finalmente, la directora de Turismo reiteró la invitación a toda la comunidad: “el 4 de julio, a la tarde, en la plazoleta Argañarás, o ‘De los Honguitos’, que llaman cariñosamente, allí vamos a estar y los esperamos a todos”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/fZ-Nz0xr-hk