La Municipalidad promovió la prevención de las violencias y los consumos problemáticos en una jornada comunitaria

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el Departamento de Atención Integral a la Violencia Familiar y de Género, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, participó de la maratón “Corramos Juntos. Con-sumo Cuidado. Más vida, menos riesgo”.

La iniciativa fue organizada por la Unidad de Salud Mental y Adicciones (USMA) de Alto Comedero, junto a la Red Comunitaria e Institucional contra la Violencia de Género de Alto Comedero, y convocó a instituciones barriales, organizaciones y vecinos con el propósito de promover la prevención de las violencias, el autocuidado y el fortalecimiento del trabajo articulado en la comunidad.

Durante la jornada, el equipo municipal instaló un stand informativo donde brindó herramientas y recursos orientados a la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género. Asimismo, se difundió información sobre los derechos de las personas, los centros de atención especializados con los que cuenta la ciudad y se generaron espacios de reflexión sobre los consumos problemáticos, los vínculos saludables y las situaciones de violencia familiar y de género.

Entre las propuestas desarrolladas se destacó el uso del Violentómetro, una herramienta que permite identificar las distintas manifestaciones de violencia y promover la reflexión sobre su prevención. También se trabajó sobre los mitos y las realidades vinculadas a los consumos problemáticos y su relación con las violencias. Como parte de las actividades, los participantes pudieron observar una producción audiovisual bajo la consigna “El consumo no justifica…”, que invitó a reflexionar sobre aquellas conductas violentas que nunca encuentran justificación en el consumo de sustancias.

Estas acciones fueron impulsadas por el equipo del Departamento de Atención Integral a la Violencia Familiar y de Género, a cargo de la Lic. Cintia Burgos, que brinda atención, orientación y acompañamiento en los centros especializados distribuidos en los distintos distritos de la ciudad. De esta manera, la Secretaría de Desarrollo Humano reafirma su compromiso con la construcción de una comunidad más consciente, solidaria y libre de violencias, promoviendo políticas públicas integrales de prevención, asistencia y sensibilización.

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