Presupuesto Participativo: vecinos presentaron proyectos para el mejoramiento de sus barrios

La Dirección de Participación Ciudadana recibió diversos proyectos elaborados por los centros vecinales en el marco del programa Presupuesto Participativo, una iniciativa destinada a promover la participación activa de los vecinos en la ejecución de obras y mejoras para sus barrios. En esta edición se recepcionaron 14 proyectos, correspondientes a iniciativas presentadas por centros vecinales de los distintos distritos de la ciudad.

Con más detalles, la directora de Participación Ciudadana, Ebelia Vargas, destacó la importante convocatoria y el compromiso de los centros vecinales para la elaboración de las propuestas, “que fueron diseñados de manera conjunta con instituciones, escuelas, la Policía y los propios vecinos, quienes reconocen las principales necesidades de cada sector”.

En este sentido, Vargas remarcó que la dirección municipal, no sólo realiza la recepción de los proyectos, sino que durante el año un equipo técnico brinda asesoramiento de los programas en forma permanente a los centros vecinales, en casos de aspectos administrativos, contables e institucionales, acompañando cada etapa del proceso”, puntualizó.

Por su parte, la arquitecta Lucía Barreto explicó; “las iniciativas presentadas están relacionadas a mejorar los espacios públicos, como la instalación de juegos infantiles, la puesta en valor de plazas, construcción de canchas 3×3, obras de iluminación y otros proyectos destinados al beneficio comunitario”.

Sobre la evaluación, indicó que, “luego del cierre de la recepción, comenzará una etapa de preselección técnica a cargo del Consejo Asesor de Planificación (CAPS), que analizará la viabilidad de cada propuesta de acuerdo con las necesidades que plantearon los vecinos. Serán seleccionados seis proyectos para ser ejecutados dentro del programa”, expresó.

Finalmente, Barreto hizo referencia a una segunda evaluación a cargo del Concejo Deliberante, “que finalizado ese proceso se elegirá un proyecto ganador por cada uno de los seis distritos de la ciudad, que recibirán financiamiento para concretarse a través del programa Presupuesto Participativo”, puntualizó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/qN-4V3OjuJk