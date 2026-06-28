Balance del sector pasivo: el ISJ consolidó su modelo de salud de cercanía

Alberto Quiroga, quien deja su rol de vocal por el Sector Pasivo del Instituto de Seguros de Jujuy, trazó un balance de su gestión en la obra social provincial.

Alberto Quiroga, quien deja su rol de vocal por el Sector Pasivo del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), trazó un balance de su gestión en la obra social provincial, destacando los aportes en el campo de la descentralización de servicios, como así también en la atención digna garantizada para los adultos mayores, en especial para aquellos que residen fuera de la capital jujeña.

“Trabajamos arduamente en beneficio de los afiliados”, señaló y remarcó el haber “recorrido toda la provincia con los talleres de salud”.

En este sentido, puso el foco en la atención médica en el interior de la provincia, con el fin de que “no sea necesario trasladarse hasta capital” y, de esa manera, “tener cerca todo servicio necesario para la salud”.

Asimismo, resaltó el despliegue de los auditores médicos en los centros de salud, algo que “era un pedido recurrente de los afiliados”, marcando este avance como “un paso clave para agilizar las prestaciones y mejorar el control del servicio prestado a los afiliados”.

“Fue un proceso satisfactorio para el ISJ y, desde ya, para la masa de afiliados”, resumió Quiroga.