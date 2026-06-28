Certificaron a nuevos promotores para la prevención y posvención del suicidio

El Departamento de Salud Mental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy , llevó adelante la entrega de certificados a los participantes del curso de Formación de Promotores para la Prevención y Posvencion del suicidio. El objetivo es seguir consolidando una red de ciudadanos comprometidos con el voluntariado, en el marco del programa “Comunidad Saludable”, ´para brindar contención y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad emocional.

Durante el acto de entrega de los certificados en el Colegio de Ingenieros, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó la importancia de promover este tipo de capacitaciones debido al creciente interés de la comunidad, “ya que se desarrolla todos los años en cuatro encuentros, es la formación de promotores orientada tanto a la prevención del suicidio como al acompañamiento de las familias que atraviesan la pérdida de un ser querido por esta causa”.

En este contexto, Muro señaló que la convocatoria superó las expectativas, con más de 400 personas interesadas en participar, “aunque en esta edición finalizaron el curso más de 75 promotores, lo que demuestra la preocupación de la sociedad frente a las situaciones de angustia y depresión que, en muchos casos, pueden derivar en decisiones extremas”, expresó.

Asimismo, adelantó que el municipio proyecta replicar la capacitación e incorporar una instancia virtual, mediante la modalidad Zoom, para que más personas puedan acceder a la forrmación”.

Finalmente, Muro remarcó que el objetivo es seguir consolidando una red de ciudadanos comprometidos con el voluntariado, en el marco del programa “Comunidad Saludable”, para brindar contención, escucha y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad emocional.

La jefa del Departamento de Salud Mental, Adriana Bellman, destacó que en esta edición egresaron alrededor de 100 personas y celebró el compromiso de la comunidad con esta problemática, “muy conformes y contentos porque cada vez son más los promotores y las personas comprometidas con la sociedad”, expresó.

La capacitación se desarrolló a lo largo de cuatro encuentros de contenidos en los que se brindaron herramientas fundamentales para la detección temprana y el acompañamiento de personas en riesgo; entre ellos, “se trabajó sobre los mitos relacionados con el suicidio; la legislación vigente en materia de salud mental y prevención, los factores protectores y de riesgo, la identificación de señales de alarma y las formas adecuadas de actuar ante una situación de crisis”, puntualizó.

Además, una de las jornadas contó con la participación de integrantes de los Ministerios de Salud y Educación, quienes forman parte de la Subcomisión de Prevención de Conductas de Riesgo Suicida y compartieron sus conocimientos y experiencias con los asistentes.

Bellman recordó “la formación estuvo dirigida al público en general y contó con una amplia participación de estudiantes de carreras vinculadas a la salud, psicología, educación para la salud, agentes sanitarios y profesionales de distintas disciplinas”.

Finalmente, adelantó Bellman que “se concretará una segunda edición de la capacitación, que será la decimoquinta desde que inicio del programa en el año 2017; así también se desarrollarán formaciones destinadas al personal del Servicio Penitenciario de la provincia y del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS), como respuesta a las solicitudes realizadas por ambas instituciones.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Md29AruqwE0