Desde Infraestructura: gran orgullo de trabajadores de la cartera ejecutora del Lola Mora

Representantes de áreas del Ministerio de Infraestructura realizaron la visita final del proceso del que fueron parte: las obras del Centro Cultural Lola Mora.

Un nutrido equipo del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) realizó una visita final al espacio que colaboraron a concretar con su trabajo cotidiano desde los campos legales, contables, administrativos, de planificación y de coordinación: el Centro Cultural Lola Mora.

Desde diversas áreas del MISPTyV, estos trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial configuraron los procesos y concreciones necesarias para las obras que Jujuy llevó adelante en una tarea por y para un legado histórico del arte nacional y mundial: las obras de Lola Mora reunidas en una obra arquitectónica de César Pelli.

Al Centro Cultural Lola Mora llegaron para el recorrido final previo a la próxima inauguración representantes de las áreas de Administración, Asuntos Jurídicos y Legales, Contable, Planes, Programas y Proyectos, Gestión Territorial y otras, reuniendo a trabajadores funcionarios y no funcionarios que, acompañados por el ministro Carlos Stanic y Osvaldo Gala, responsable técnico de la obra por parte de la empresa ejecutora.

La concreción de las obras del Centro Cultural Lola Mora es el resultado de un proceso que asumió la Provincia de Jujuy y que tuvo entre sus primeros pasos la presentación y solicitud del proyecto al arquitecto César Pelli y su estudio en Nueva York en 2018. Para 2021, el proyecto ya estaba finalizado y fue anunciado ante la ciudadanía jujeña en el marco del Plan Maestro Plurianual de Desarrollo, tras lo que fue realizado el llamado a licitación y, en mayo de 2022, se realizó la apertura de ofertas.

Las obras iniciaron el 26 de agosto de 2022 y, desde entonces, han sido -hasta los primeros meses de este año inclusive- espacio de trabajo y crecimiento de proveedores jujeños, recibiendo desde lajas de Abra Pampa o madera del ramal, a metalurgia palpaleña, entre más valor agregado local; como también de propuestas educativas y de turismo científico, con especial énfasis en las arte de Arquitectura y Escultura, en las energías renovables, la sostenibilidad, el diseño y en la seguridad e higiene en la construcción.

Todo ese proceso implicó, desde el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, el trabajo cotidiano de decenas de personas, también en los tiempos previos al anuncio formal del proyecto, uniendo la imaginación, los saberes, el trabajo y la responsabilidad de trabajadores jujeños tanto administrativos como funcionarios que habrán sido parte de la construcción de esta obra y legado histórico para la Provincia de Jujuy y, también, para la Argentina y el mundo entero.