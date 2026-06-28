El Parque Botánico Municipal invita a una nueva edición del ciclo “Ecos del Parque”

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Parque Botánico Municipal, invita a la comunidad a participar de una nueva edición del ciclo “Ecos del Parque”, un espacio de encuentros educativos destinado a promover el conocimiento, la valoración y la difusión de la biodiversidad local.

En esta oportunidad, la disertación estará a cargo de la licenciada en Biología Laura Mariana Haag, becaria del INECOA, quien brindará la charla “Tucanes en Jujuy: ¿nuevos vecinos o viejos desconocidos?”.

Durante el encuentro se abordará la presencia de los tucanes en la región, su relación con los ambientes urbanos y el importante rol ecológico que cumplen en los ecosistemas de las Yungas. La propuesta permitirá conocer más sobre la dinámica de esta especie tanto en entornos naturales como urbanos, favoreciendo una mayor comprensión de la fauna nativa y la conservación ambiental.

Además de la exposición, la actividad busca generar un espacio de intercambio y aprendizaje entre especialistas y vecinos, fortaleciendo el vínculo de la comunidad con el ambiente y la riqueza natural de la provincia.

Como parte de la jornada, se realizará el sorteo de un ejemplar de “Fran la Tucán”, un libro infantil de divulgación científica sobre conservación ambiental y fauna nativa del Noroeste Argentino, escrito por Mariana Elisa Raposo junto a investigadores del CONICET.

La actividad se llevará a cabo el martes 30 de junio, de 17 a 18 horas, en el Parque Botánico Municipal. La participación es gratuita, con cupos limitados, y está destinada al público en general. Además, el encuentro será transmitido de manera virtual, a través de un enlace que se difundirá en las redes sociales del Parque.

Las personas interesadas pueden inscribirse previamente mediante el formulario correspondiente. Para mayor información y consultas, comunicarse al 388 403-7073.