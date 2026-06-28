El “Seminario de Alto Rendimiento y Gestión Marcial 2026” fue declarado de Interés Cultural

El seminario se realizó a principio de mes en el Centro de Participación Vecinal (CPV) del barrio Chijra. Constituyó una propuesta educativa y deportiva, destinada a promover la capacitación, actualización y profesionalización de profesores de educación física, instructores, entrenadores, atletas y público interesado en las disciplinas deportivas y marciales. Además, fomentó la educación, el deporte, la educación integral y el crecimiento de la comunidad deportiva en la ciudad.

De la entrega del dispositivo legal participó el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Dr. Gastón Millón, más los concejales: Néstor Barrios, Blanca Ontiveros y Liliana Giménez, quienes hicieron entrega al organizador, Martin Fernández, V Dan de Taekwondo ITF, quien estuvo acompañado por asistentes al seminario, como Daniel Castro, Estefani Humacata y Daniela Campos.

Al respecto, el concejal Néstor Barrios, manifestó: “La verdad que es lindo estar junto a todas estas personas que hacen mucho por el deporte y este seminario que se ha dictado de taekwondo y artes marciales nos obliga a apostar más al deporte. La verdad que contento, porque han elegido y gestionado para que este seminario se desarrolle en instalaciones de la Municipalidad, en el CPV de Chijra, donde tiene un salón, las canchas de básquet y el multiespacio”.

Asimismo, el edil radical resaltó: “Este seminario es para quienes tienen que ver con la enseñanza de nuestros jóvenes, niños, es bueno capacitarlos, ya que hoy en día a los jóvenes necesitamos sacarlos hacia el deporte, sacarlo de las redes sociales donde están mucho tiempo, cuidarlos del tema de la droga, que mejor que con el deporte. Es una alegría poder participar de esta entrega y agradecer a todos los que tuvieron que ver con la realización de este seminario”.

Por su parte, el V Dan de Taekwondo ITF, Martin Fernández, destacó: “Estoy muy agradecido por este reconocimiento, la verdad es que es un gran apoyo a lo que es nuestra institución, que es la escuela de Taekwondo, para poder organizar más eventos”. Y continuó: “La actividad más cercana que tenemos es en julio, el torneo que se va a realizar en el club Gorriti junto a otros compañeros de taekwondo. Es un torneo abierto V Dan de Taekwondo ITF, para todo lo que es Taekwondo ITF”.

Por último, Fernández añadió: “Nos sorprende este reconocimiento, nos ayuda, en el sentido que es un aval enorme para poder seguir organizando más eventos, sabiendo que tenemos un apoyo, un aval que nos hace sentir más seguros para seguir implementando más cosas en lo que respecta a esta disciplina”.