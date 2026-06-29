75° edición de la FNE: presentaron la agenda oficial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

La celebración de las Bodas de Brillantes de la Fiesta Nacional de los Estudiantes se desarrollará del 12 al 26 de septiembre con un amplio cronograma de actividades.

En el marco del 75° aniversario de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), el Ente Autárquico Permanente confirmó la agenda central del evento: tendrá lugar del 12 al 26 de septiembre con propuestas que conjugan participación estudiantil, creatividad, cultura e identidad jujeña.

La agenda oficial comenzará el sábado 12 de septiembre con la Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural. Posteriormente se desarrollarán las elecciones de representantes, los tradicionales desfiles de carrozas, el Congreso Nacional de la Juventud, la exposición de carrozas, el Día del Carrocero y culminará el sábado 26 de septiembre con la entrega de premios.

Entre los momentos más esperados se destacan la Bienvenida de la Primavera, prevista para el miércoles 16; los desfiles de carrozas que se realizarán entre el 17 y el 24 de septiembre; la elección de la Representante Provincial, el lunes 21; y la elección de la Representante Nacional, que tendrá lugar el viernes 25 de septiembre en el Estadio 23 de Agosto.

Asimismo, los días 22 y 23 de septiembre se desarrollará la 42° edición del Congreso Nacional de la Juventud en el Centro de Innovación Educativa, espacio destinado al intercambio de ideas y experiencias entre jóvenes de distintas provincias. En paralelo, Ciudad Cultural volverá a ser el escenario principal de las actividades centrales de la fiesta, incluyendo la exposición de carrozas y el Fun Fest, programado para ambas jornadas de 14 a 17 horas.

Esta edición reviste un significado especial al conmemorarse las Bodas de Brillantes de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, celebración que desde hace 75 años constituye un símbolo de la juventud, el trabajo colectivo y la creatividad de miles de estudiantes jujeños.

En este sentido, el Gobierno de Jujuy reafirma su compromiso de acompañar una organización que promueve la participación, fortalece los vínculos entre la comunidad educativa y proyecta a la provincia como sede de una de las fiestas estudiantiles más importantes de la Argentina.