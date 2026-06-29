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Desarrollo Integral. Taller de apoyo para familias de personas con discapacidad

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Taller de apoyo para familias de personas con discapacidad

La iniciativa busca generar un espacio de escucha, contención e intercambio de experiencias para fortalecer vínculos familiares y comunitarios. Se realizará el 3 de julio en la CAJA.

En el marco de las acciones de acompañamiento que se desarrollan de manera sostenida durante todo el año, el Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Integral, llevará adelante el Grupo de Apoyo para Madres, Padres y Familiares de Personas con Discapacidad correspondiente al mes de julio. La actividad se realizará el próximo 3 de julio, de 15:30 a 17:30 horas, en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA) ubicada en Alvear N.º 534 de San Salvador de Jujuy.

La propuesta está dirigida a madres, padres, familiares, con el propósito de generar un espacio de escucha, contención e intercambio de experiencias, favoreciendo el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios.

Estos encuentros se desarrollan mensualmente y forman parte de una estrategia de acompañamiento integral destinada a brindar herramientas que contribuyan al bienestar emocional, el autocuidado y el fortalecimiento de las redes de apoyo para quienes cumplen tareas de cuidado y acompañamiento.

Desde la secretaría de Desarrollo Integral, señalaron que estos espacios permiten compartir experiencias, identificar necesidades comunes y construir respuestas para la vida cotidiana. Asimismo, destacaron que el intercambio entre participantes favorece la generación de redes de contención y acompañamiento mutuo que perduran más allá de cada encuentro.

«Entendemos que acompañar a una persona con discapacidad implica desafíos permanentes para todo el grupo familiar. Por eso sostenemos estos talleres mes a mes, generando espacios donde las familias puedan expresarse, compartir experiencias y acceder a herramientas que contribuyan a mejorar su calidad de vida», expresó la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola.

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