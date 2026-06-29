El barrio Aires del Alto celebró su quinto aniversario

El acto contó con la presencia del concejal Néstor Barrios, en representación del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, legisladores provinciales, autoridades provinciales y municipales, dirigentes vecinales, quienes acompañaron a la comunidad en esta significativa fecha.

Durante la celebración se desarrolló una kermés de emprendedores, donde los vecinos pudieron recorrer distintos stands con productos locales, además de disfrutar de espectáculos artísticos y diversas actividades deportivas destinadas a niños, jóvenes y adultos.

Sobre esta actividad, el concejal Néstor Barrios expresó: “Para nosotros es una alegría estar en este hermoso sector del barrio Alto Comedero. La verdad es que es un sector nuevo, donde se están desarrollando muchas obras con el acompañamiento de la Municipalidad y del Gobierno de la Provincia”. Y continuó: “Con la gestión de este Centro Vecinal y el compromiso que se pueda realizar el polideportivo, creo que es gratificante este anuncio”.

“Quiero felicitar a toda la comisión y a todos los vecinos, siempre acompañando todo lo que los vecinos puedan gestionar. Estamos seguros de que, en todas las gestiones del Centro Vecinal vamos a estar al pie, acompañando no solamente a la comisión, sino también a los vecinos, para que este sector se desarrolle mucho más”, añadió el edil radical.

Por su parte, Analía Sibila, presidenta del Centro Vecinal del sector barrial, destacó: dijo “Estamos felices en esta tarde tan maravillosa, en la que el clima nos acompaña para festejar el quinto aniversario del barrio. Es un barrio muy nuevo y ya contamos formalmente con el Centro Vecinal”.

En este sentido, agregó: “La verdad es una comisión, un equipo de vecinos referentes de todos los sectores de Aires del Alto, que contempla 20 manzanas. Hemos trabajado y venimos trabajando en conjunto por el bien común de la comunidad, transformando los espacios verdes, viendo las necesidades y realizando gestiones”.

“Hoy tenemos mucha respuesta positiva por parte de la Delegación Municipal, de la Municipalidad, del Concejo Deliberante y también del Estado provincial. Ya nos están haciendo los puentes. En estas semanas para realizar este festival tuvimos mucho apoyo por parte del Concejo Deliberante, de la Municipalidad y de la Delegación de Alto Comedero, con la bajada de luz, los premios, regalos y también instalaron tres juegos nuevos que estamos estrenando hoy”, finalizó.