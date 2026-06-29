El IUPS abrió las inscripciones para nuevos cursos de Seguridad Privada

El IUPS abrió las inscripciones para los cursos de Nivel Básico y de Renovación de Habilitación, fortaleciendo la capacitación y profesionalización de quienes se desempeñan en la actividad.

En el marco de las políticas de fortalecimiento de la formación y profesionalización del sector de la seguridad, el Gobierno de Jujuy, a través del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS), informó que se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición de los cursos de Seguridad Privada.

La convocatoria comprende la tercera etapa del Curso de Nivel Básico, destinado al público en general interesado en incorporarse a la actividad, y la séptima etapa del Curso de Renovación de Habilitación, dirigida al personal que deba actualizar su certificación para continuar desempeñándose en el sector.

La preinscripción se realiza de manera online mediante los formularios habilitados para cada instancia, facilitando el acceso al proceso de inscripción y optimizando los trámites para los aspirantes.

– Curso básico: https://forms.gle/fbqUibCmNPDhTf9G7

– Curso renovación: https://forms.gle/L1XdvH8YGqktUw7X8

Desde el Departamento de Formación Continua del IUPS se recordó que la documentación deberá presentarse de forma completa, legible y respetando los requisitos establecidos para cada apartado. Asimismo, se informó que el pago del curso deberá efectuarse de manera presencial en el Departamento Contable de la institución, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12 horas.

En relación con la documentación requerida, los exámenes médico y psicológico tendrán una vigencia de hasta seis meses, mientras que el resto de la documentación deberá contar con una antigüedad no mayor a tres meses. Se enfatizó además que únicamente serán admitidas aquellas inscripciones que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos.

Con estas acciones, el Gobierno de Jujuy continúa promoviendo instancias de capacitación que contribuyen a la formación de recursos humanos calificados, fortaleciendo los estándares de calidad y profesionalismo en el ámbito de la seguridad privada.