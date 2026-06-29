Fortalecimiento económico. Capacitaciones gratuitas para emprendedores en Fraile Pintado, Cusi Cusi y El Fuerte

Las capacitaciones destinadas a la comunidad en general busca fortalecer las capacidades productivas y de gestión de los emprendedores locales.

La Dirección de Fortalecimiento Económico y la Coordinación de Economía Comunitaria, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, invitan al público en general a participar de una nueva agenda de talleres gratuitos para emprendedores, que se desarrollarán entre el lunes 29 de junio y el jueves 2 de julio en distintas localidades de la provincia.

Las capacitaciones están orientadas a fortalecer las capacidades productivas y de gestión de los emprendedores locales, con propuestas que combinan oficios, reciclado y herramientas para la formalización de proyectos.

Lunes 29 de junio – Fraile Pintado

• De 15:00 a 19:00: Taller de reciclado de botellas (vidrio y plástico) y taller de esencias, en el Salón de la Iglesia Cristiana, calle Teodoro Sánchez de Bustamante y Éxodo, Bº 18 de Febrero.

• De 15:00 a 19:00: Taller de Ecojeans, Reciclado por Termofusión y Marroquinería, en Mza 49, Lt 6, Pasaje 17 de Agosto, Bº Plan F.I.L.

Miércoles 1 de julio – Modalidad virtual

• A las 20:00: Capacitación “Plan de negocio y líneas de financiamiento”, destinada a emprendedores de Cusi Cusi y los parajes de Lagunilla de Farallón, Ciénega, Paicone y Misa Rumi.

Jueves 2 de julio – El Fuerte

• De 15:00 a 20:00: Talleres de Sublimación, Tejido en telares, Ecoprint, Reciclado por Termofusión, Ecojeans y Marroquinería, en calle Eugenio Snopek S/N, Bº Centro.

La participación es libre y gratuita. Para más información, los interesados pueden escribir a [email protected].