Lanzaron las preinscripciones online para el ingreso al IUPS

El Gobierno de Jujuy presentó el proceso de preinscripción digital para el Instituto Universitario Provincial de Seguridad, una herramienta que facilitará el acceso de aspirantes de toda la provincia a partir del 6 de julio.

El Gobierno de Jujuy presentó el lanzamiento de las preinscripciones online para el ingreso al Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS), una iniciativa que consolida el proceso de modernización del Estado y amplía el acceso a la formación de quienes aspiran a integrar la Policía de la Provincia o el Servicio Penitenciario.

A través de la plataforma TuJujuy, los interesados podrán realizar la preinscripción de manera completamente digital entre el 6 y el 31 de julio, evitando traslados y simplificando el trámite desde cualquier punto de la provincia.

El secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, destacó que la implementación de esta modalidad busca brindar mayor agilidad y accesibilidad a los postulantes, especialmente a quienes residen en el interior.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo es simplificar los trámites, reducir costos y acercar el Estado a la ciudadanía mediante herramientas digitales. Asimismo, invitó a quienes tengan vocación de servicio a formar parte de las carreras del IUPS destinadas a la Policía de la Provincia y al Servicio Penitenciario.

Por su parte, la rectora del Instituto Universitario Provincial de Seguridad, licenciada y comisario inspector Rita Salazar, señaló que esta es la segunda edición consecutiva en la que las preinscripciones se realizan de manera online, fortaleciendo una modalidad que garantiza mayor accesibilidad para todos los aspirantes.

Además, indicó que la plataforma TuJujuy concentra toda la información necesaria sobre las carreras y los requisitos de ingreso, permitiendo realizar el trámite inicial sin necesidad de concurrir a la capital provincial.

Finalmente, la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, resaltó el trabajo conjunto entre su cartera, el Ministerio de Seguridad y el IUPS para continuar incorporando herramientas digitales que faciliten los servicios del Estado.

En ese marco, afirmó que este sistema permite evitar gastos, viajes, uso de papel y demoras administrativas, posibilitando que cualquier postulante pueda iniciar su proceso de inscripción desde cualquier rincón de la provincia.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Jujuy continúa profundizando la transformación digital de la administración pública, acercando servicios a la ciudadanía y garantizando igualdad de oportunidades para acceder a la formación universitaria en seguridad.