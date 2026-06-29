Macedonio Jazz: la música jujeña llega en vivo a todo el público

La propuesta cultural podrá seguirse a través de YouTube, con tres jornadas dedicadas al jazz y al blues protagonizadas por artistas jujeños.

El Gobierno de Jujuy, a través de la Secretaría de Cultura, transmitirá en vivo las próximas ediciones del ciclo Macedonio Jazz, propuesta que reúne a destacados exponentes del jazz y el blues de la provincia en el Museo y Centro Cultural Casa Macedonio Graz.

Las transmisiones podrán seguirse desde las 20 horas por el canal oficial de YouTube del Gobierno de Jujuy, mientras que los espectáculos musicales comenzarán a las 20:30. Además, quienes deseen asistir de manera presencial podrán hacerlo con entrada libre y gratuita.

La programación prevista para julio incluye el jueves 2 las actuaciones de Gio Giacoppo y el Quinteto de Cuerdas Jujuy; el 9 de julio se presentarán Ami Sixx y La Pequeña Jazz Band; y el 16 de julio será el turno de Quiasma Band y La Vilca Band.

El ciclo Macedonio Jazz tiene como objetivo promover, difundir y poner en valor el trabajo de los artistas jujeños dedicados al jazz y al blues, ampliando el acceso del público a propuestas culturales de calidad. La transmisión en vivo permite que estas expresiones lleguen a toda la provincia y a quienes siguen la actividad cultural jujeña desde distintos puntos del país.

Desde su inicio, la propuesta ya concretó nueve conciertos con la participación de 18 bandas locales y una convocatoria superior a las mil personas, consolidándose como un espacio de difusión y encuentro para la música y la cultura jujeña.