Prevención y promoción. Taller sobre «Buen Trato» para estudiantes de Puesto Viejo

Se realizó una jornada sobre la promoción del «Buen Trato» mediante un taller destinado a estudiantes de Finca El Milagro con el municipio de Puesto Viejo.

En el marco de la iniciativa “Redes que Cuidan”, organizada por el municipio de Puesto Viejo, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades realizó una jornada de interacción a través del taller «Buen Trato».

El Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de Puesto Viejo en articulación con el Área de la Mujer del municipio, desarrolló el encuentro destinado a estudiantes de los últimos años de la Escuela Secundaria Rural N° 5 de Finca El Milagro.

La jornada tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión e intercambio sobre la importancia del respeto, la empatía, la comunicación, la convivencia, para poder construir vínculos basados en el buen trato y la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse.

Durante el encuentro se abordaron conceptos vinculados a la prevención de la violencia de género, la identificación de conductas que vulneran derechos y la necesidad de fortalecer relaciones saludables tanto en el ámbito escolar como en la vida cotidiana.

Además, se incentivó la participación activa de las juventudes favoreciendo el diálogo y el intercambio de experiencias, inquietudes brindando respuestas a consultas sobre tratos diarios que puedan mejorar la forma de comunicarnos sin discriminación ni violencia por motivos de género.

Estas acciones permiten sensibilizar a las juventudes, fortalecer factores de protección para construir una cultura del cuidado, el respeto y la igualdad mediante el trabajo articulado entre las instituciones educativas y los organismos públicos con la finalidad de trabajar en la prevención de la violencia y promoción de los derechos.