Promoción. Paso de la Patria presentó en Jujuy la 60° Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado

El emblemático evento correntino se promocionó en la capital jujeña de cara al fin de semana largo de agosto. Con importantes premios millonarios, el torneo busca atraer a los aficionados del norte del país bajo la premisa de la pesca con devolución.

El centro cultural Culturarte fue el escenario elegido para la presentación oficial en Jujuy de la Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado, el torneo de pesca más antiguo del país, que celebrará su 60° edición del 14 al 17 de agosto en la localidad correntina de Paso de la Patria.

El lanzamiento estuvo encabezado por el coordinador de Promoción Turística de Jujuy, Santiago García Gnecco, junto a una comitiva correntina integrada por Daniel García (coordinador general del evento), Miguel Alcaraz (presidente de la Federación Correntina de Pesca), Ramiro Gigena (secretario de Prensa de Paso de la Patria) y miembros de la Cámara de prestadores de servicios turísticos (Capretour).

La iniciativa forma parte de un convenio de reciprocidad turística entre regiones. «Sabemos lo que significa Paso de la Patria para los jujeños, especialmente en la temporada de verano, siendo un destino muy elegido. Formamos parte de un trabajo conjunto de promoción mutua para recibir con las puertas abiertas a los eventos de otras provincias, tal como lo hacen con nosotros», destacó García Gnecco.

Por su parte, Daniel García remarcó el fuerte trabajo de difusión que están realizando a nivel nacional, abarcando el norte, Buenos Aires, Mendoza y el sur del país. Asimismo, ponderó la histórica participación de los aficionados locales: «Creemos que va a tener un resultado exitoso; en Jujuy siempre hay pescadores que viajan y participan de la competencia».

Como parte de las actividades de promoción en la provincia, la delegación correntina pautó un encuentro y cena de camaradería con las barras pesqueras locales en la zona del Dique La Ciénaga, con el fin de brindar detalles técnicos y reglamentarios a los interesados.

El evento, que se desarrollará durante un fin de semana largo, combinará el tradicional torneo deportivo bajo la modalidad de pesca con devolución, con una gran expo de emprendedores y festivales de música en vivo.

Para esta edición especial, la organización anunció importantes incentivos económicos en la categoría de «Clasificación por Equipo»:

1° Puesto: $5.000.000

2° Puesto: $4.000.000

3° Puesto: $3.000.000

4° Puesto: $2.000.000

5° Puesto: $1.000.000

Del 6° al 15° Puesto: $600.000 para cada equipo.

Los interesados pueden retirar folletería informativa en el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy o realizar consultas a las líneas oficiales de Corrientes: +5493794280625 (Recursos Naturales) y +5493794293180 (Informes Turísticos). El reglamento y las inscripciones digitales ya se encuentran disponibles en las redes sociales de la fiesta y en el sitio web oficial: www.pasodelapatriaturismo.gob.ar.