Realizarán muestra de la primera cohorte 2026 del Centro de Formación Municipal Nº 1 de Alto Comedero

El próximo lunes 6 de julio, a partir de las 20 horas, se llevará a cabo la muestra de la primera cohorte 2026 del Centro de Formación Municipal N.º 1, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. La actividad tendrá lugar en las instalaciones de la Escuela Municipal N.º 1 “Marina Vilte”, ubicada en el Sector B-6 de Alto Comedero.

Durante la jornada, los alumnos expondrán a la comunidad los trabajos realizados a lo largo de su proceso de formación en las distintas propuestas de capacitación laboral, entre ellas Electricidad, Montador Electricista Domiciliario, Cocina, Cocina Regional, Administración de Redes, Marketing y Organización de Eventos Gastronómicos.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó que “a partir de una decisión del intendente y en un trabajo articulado con el Ministerio de Educación de la Provincia, en el Centro de Formación Profesional Municipal Nº 1 se desarrollan propuestas vinculadas a la formación para el trabajo, brindando herramientas concretas para la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos”.

Asimismo, remarcó la importancia de estas capacitaciones para los vecinos de Alto Comedero. “Se trata de un sector donde existen importantes necesidades laborales y, a través del Centro de Formación, muchas personas pueden adquirir conocimientos que les permitan emprender o desempeñarse en distintos oficios. Ahora estamos culminando la primera cohorte del año y vamos a acompañar a los estudiantes en esta instancia tan significativa”, expresó.

Por su parte, la directora del Centro de Formación Municipal N.º 1, Jorgelina León Tognetti, invitó a los vecinos y a toda la comunidad jujeña a participar de la muestra, donde los estudiantes exhibirán los conocimientos, habilidades y capacidades adquiridos durante el cursado.

“Las distintas capacitaciones laborales y de formación inicial mostrarán el trabajo realizado durante estos meses. Será una oportunidad para que la comunidad conozca el nivel de formación que reciben nuestros alumnos y el compromiso con el que desarrollan cada propuesta”, señaló.

Además, detalló la oferta educativa del establecimiento, “contamos con las capacitaciones en Electricidad, Montador Electricista Domiciliario, Cocina, la nueva propuesta de Cocina Regional, Administración de Redes, Marketing y Organización de Eventos Gastronómicos”. En este sentido, destacó que la muestra también constituye “una instancia de apertura hacia la comunidad, donde podrán observar los proyectos desarrollados y todo lo que los estudiantes han logrado aprender”.

La directora agregó que estas acciones responden a una política socioeducativa que articula la educación con el mundo del trabajo.”Buscamos que nuestros alumnos puedan desarrollar autonomía, generar sus propios emprendimientos y contar con herramientas que les permitan producir bienes y servicios con valor agregado”, afirmó.

Asimismo, informó que, tras la muestra del 6 de julio, el martes 8 se realizará el acto de colación de los egresados, también a las 20 horas, en la sede de la institución ubicada en calle Monterrico esquina La Ciénaga, donde funciona la Escuela Municipal N.º 1 “Marina Vilte”, nivel secundario.

Finalmente, Jorgelina León Tognetti, destacó el compromiso demostrado por los estudiantes durante todo el proceso de formación. “Hemos tenido alumnos muy participativos, creativos y comprometidos. Cada muestra supera a la anterior y eso también refleja el crecimiento de nuestros docentes y del equipo de trabajo, algo que se puede apreciar en cada una de las producciones que presentan”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/fZSFjsyzzY8