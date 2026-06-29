Representantes colegiales comenzaron su preparación para la Elección Capital de la FNE

Las representantes estudiantiles de los establecimientos educativos de la ciudad comenzaron los ensayos y jornadas de capacitación organizados por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, como parte del proceso preparatorio para la Elección de la Representante Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Durante los encuentros, que se desarrollarán todos los sábados hasta el 13 de septiembre, las jóvenes recibirán formación en imagen, protocolo, expresión y habilidades sociales, promoviendo además la integración, el compañerismo y el crecimiento personal.

La coordinadora general de Eventos y Espectáculos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Cristina “Kitty” Conde, expresó el compromiso institucional con este proyecto, “es un año más, y para nosotros es un privilegio volver a estar convocados por el intendente Raúl “Chuli” Jorge, que siempre es el artífice de que esta elección sea como es”, y manifestó su agradecimiento con “todas las empresas, instituciones que nos colaboran desinteresadamente; acabamos de realizar un sorteo de los obsequios que nos han aportado Market La Tienda y Jujuy Models, además de los maquilladores y peluqueros que trabajan con nosotros todo el año que aportaron vouchers”.

Estos encuentros, que se realizarán todos los sábados previos a la elección, trascienden la formación en asesoría de imagen y vestuario, ya que se enfocan en habilidades sociales y el crecimiento personal buscando generar vínculos entre las jóvenes, “no es solamente el pasaje de pasarela sino que, por ejemplo en este momento el profesor Manuel Martín está confraternizando con ellas, están charlando, y se están conociendo”, explicó Conde y anunció, “todos los ensayos son distintos, con de nuevas experiencias, así que estamos expectantes”.

Por su parte, el coach Antonio Martínez, propietario de Jujuy Models, explicó el enfoque pedagógico de los talleres de imagen y vestuario: “Pudimos dar el primer paso a través de un taller enfocado en asesoría de imagen, donde se le enseña un poquito a conocer el cuerpo de cada una con miras al evento del que van a participar; es aportar un conocimiento que por ahí no lo tienen en otros lugares”.

En este sentido, Martínez detalló que las candidatas aprenderán “cómo deberían vestirse para todas las ocasiones que vienen, porque van a tener agasajos, visitas al intendente y otras autoridades, y hay otros tipos de actividades donde van a estar aprendiendo cómo tendrían que estar presentes”.

Finalmente, Natalia Taglioli, titular de Market La Tienda Jujuy, destacó el valor de los ensayos con capacitación: “Brindamos tips a las chicas para que puedan no solo estar brillando en lo que será una noche mágica, sino también en lo posterior”. Por otro lado, la empresaria expresó agradecimiento por la convocatoria a trabajar junto a “una empresa con tantos años como Jujuy Models, para enseñar y capacitar, de manera gratuita, a las representes; gracias al Municipio y a la Coordinación de Eventos, es algo tremendo”.

El cronograma de preparación continuará de forma ininterrumpida, sábado a sábado, hasta el próximo 13 de septiembre.

Nota audiovisual: https://youtu.be/av-NdcZiDUk