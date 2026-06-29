Seguridad. El Gobierno de Jujuy promueve el uso responsable del 911 con visitas educativas al Centro de Monitoreo

Estudiantes de la Escuela N° 468 de Alto Comedero participaron de una jornada educativa en el Centro de Monitoreo 911.

Con el objetivo de fortalecer la concientización sobre el uso responsable del sistema de emergencias y acercar a la comunidad el funcionamiento del Centro de Monitoreo 911, el Gobierno de Jujuy dio inicio a un programa de visitas institucionales destinado a establecimientos educativos de la provincia.

La primera jornada contó con la participación de estudiantes de la Escuela N° 468 de Alto Comedero, quienes recorrieron las instalaciones del Centro de Monitoreo y conocieron de primera mano el trabajo que realizan diariamente los operadores, el sistema de videovigilancia, las herramientas tecnológicas incorporadas para fortalecer la seguridad pública y las distintas áreas que integran el servicio de emergencias.

La actividad fue coordinada entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación y la Secretaría de Desregulación del Estado y Gobernanza Multinivel, con el propósito de que niñas y niños comprendan cuándo y cómo utilizar correctamente la línea 911, promoviendo un uso responsable de los recursos destinados a la atención de emergencias.

Durante la visita también se realizó una exhibición de la División Canes (K9) de la Policía de la Provincia y del equipo de operadores de drones, permitiendo a los estudiantes conocer parte de las capacidades operativas con las que cuenta la fuerza para la prevención y el acompañamiento de los distintos procedimientos.

El jefe del Centro de Monitoreo 911, comisario general Leandro Ayarde, destacó que estas visitas buscan «concientizar a los chicos sobre el uso correcto del sistema de emergencias para que conozcan cuándo deben utilizar el 911 y comprendan el trabajo que se realiza desde este centro con cámaras, drones, tótems de seguridad y el monitoreo permanente».

Asimismo, recordó la importancia de utilizar responsablemente la línea de emergencias, ya que una importante cantidad de llamados corresponden a consultas o bromas, lo que puede afectar la atención de situaciones reales que requieren una respuesta inmediata.

Por su parte, el secretario de Desregulación del Estado y Gobernanza Multinivel, José María Albizo Cazón, señaló que la iniciativa busca acercar a las instituciones educativas al funcionamiento del sistema de seguridad provincial y socializar el esfuerzo que realizan diariamente los agentes del Centro de Monitoreo.

En ese sentido, remarcó que el compromiso ciudadano con el uso adecuado de los recursos permite optimizar la respuesta ante emergencias y fortalecer la seguridad en toda la provincia.

Desde la comunidad educativa, el vicedirector de la Escuela N° 468, José Fernando Julián, valoró la propuesta y sostuvo que este tipo de experiencias permite que los estudiantes conozcan los canales de emergencia y comprendan la importancia de utilizarlos correctamente frente a distintas situaciones.

El programa de visitas continuará con la participación de otros establecimientos educativos, consolidando acciones de prevención, educación y participación ciudadana que contribuyan al fortalecimiento del sistema integral de seguridad de la provincia.